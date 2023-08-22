https://sputniknews.com.tr/20230822/ankara-buyuksehir-belediyesinden-calisanina-kufreden-daire-baskani-hakkinda-aciklama-1074825362.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanına küfreden daire başkanı hakkında açıklama
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanına küfreden daire başkanı hakkında açıklama
Belediye personeline küfür ederek tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T11:01+0300
2023-08-22T11:01+0300
2023-08-22T11:01+0300
politika
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
küfür etmek
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Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle nedeni bilinmeyen olaydan ötürü tartıştı. Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde Tatlısu’nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele “Sen de, eşin de hemen istifa edin” dediği fark edildi. Tatlısu görevden alındıOlay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu’nun görevine son verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
https://sputniknews.com.tr/20230723/mansur-yavas-ankarada-musluktan-akan-suyu-gonul-rahatligiyla-icebilirsiniz-1073876373.html
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, küfür etmek
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, küfür etmek
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çalışanına küfreden daire başkanı hakkında açıklama
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Belediye personeline küfür ederek tehditler savurduğu görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu’nun görevine son verildi.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Tatlısu, ABB personeli olduğu iddia edilen bir kişiyle nedeni bilinmeyen olaydan ötürü tartıştı.
Önce telefonda başlayan, ardından yüz yüze gerçekleşen tartışma görüntüleri bir cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde Tatlısu’nun personele küfür ederek tehditler savurduğu görülürken, personele “Sen de, eşin de hemen istifa edin” dediği fark edildi.
Tatlısu görevden alındı
Olay üzerine ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Tatlısu’nun görevine son verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:
“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yaşananları tasvip etmemiz mümkün değildir. Yeni dönemde dürüstlük, şeffaflık, adalet ve yetim hakkının korunması gibi ilkeler bize ışık tutmaktadır. Bu ilkelerin yanı sıra asgari nezaket kurallarını da çok önemsiyoruz. Yönetim anlayışımız gereğince konuyla ilgili soruşturma başlatılmış olup görüntülerde yer alan bürokratın Daire Başkanlığı görevine son verilmiştir.”