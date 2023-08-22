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https://sputniknews.com.tr/20230822/amerikan-sirketini-dogalgaz-piyasasinin-disina-etme-cabasi-ukraynaya-pahaliya-mal-olabilir-1074835570.html
‘Amerikan şirketini doğalgaz piyasasının dışına etme çabası Ukrayna’ya pahalıya mal olabilir’
‘Amerikan şirketini doğalgaz piyasasının dışına etme çabası Ukrayna’ya pahalıya mal olabilir’
ABD’li diplomat Joseph Adam Ereli, Amerikan Vorex şirketini Ukrayna doğalgaz piyasasının dışına çıkarma çabasının Kiev’e pahalıya mal olabileceğini belirtti. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T16:17+0300
2023-08-22T16:18+0300
doğalgaz
dünya
abd
ukrayna krizi
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Eski ABD’nin Bahreyn Büyükelçisi Joseph Adam Ereli, National Interest için kaleme aldığı yazıda, “Kongre, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yardımı artırmaya yönelik son talebini değerlendirirken Kongre üyelerinin, Ukrayna’nın gaz endüstrisinde çalışan ve anlatacak uğursuz hikayeleri olan Amerikalılarla konuşması gerekiyor” ifadesini kullandı.Amerikan Vorex şirketinin 2017’den bu yana, Ukraynalı Naftogaz şirketi için petrol ve doğalgaz donanımının büyük tedarikçisi olduğu, lakin ‘başarısının’ yerel oligarkları rahatsız etmeye başladığı kaydedildi.Ukraynalı işadamı Viktor Pinçuk’a ait Interpipe şirketinin, Amerikalı rakibi devre dışı bırakmak amacıyla komplo kurduğunu ve bunun için Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’ndaki “perde arkası kaldıraçlara” başvurduğunu anlatan Ereli, bunun sonucu Ukrayna Dış Ticaret Komisyonu’nun, Vorex’in borularına yüzde 52’lik vergi uygulama sözünü vererek “şirketin yeni ihalelerdeki rekabet gücünü bozduğunu” kaydetti.“Bu gizli entrikalar artık kısa vadede Naftagaz’ın bir dizi projesini durdurdu. Kiev’de kış soğuk olabilir” ifadesine yer verilen yazıda, Interpipe’ın Vorex’e karşı eylemlerinin “ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkililerinin gözünden kaçmadığı” kaydedildi.ABD’nin, Ukrayna’ya destek için milyarlar harcayarak neyin mücadelesini verdiğini soran Ereli, “Ukrayna hükümeti, Interpipe’a uyup aceleyle ve şeffaf olmayan bir soruşturma başlatarak potansiyel Amerikalı yatırımcılara uğursuz uyarı gönderdi” diye yazdı.Ukrayna’nın eylemlerinin ABD Kongresi için sinyal olduğuna işaret eden diplomat, Washington’un Kiev için milyarlarca dolar harcarken bunu, Ukraynalı “bürokratların ve etkili aktörlerinin ABD’nin ticari çıkarlarına engel olması” için yapmadığını savundu.Ereli, “Ukrayna cephede yaşanan trajediden en az iki ders çıkarmalı: dostları akıllıca seçmek ve Amerika’ya ihanet etmemek. Ukrayna’nın ekonomik, siyasi ve askeri geleceği doğrudan ABD’nin sürekli desteğine bağlı” diye tehdit etti.
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doğalgaz, abd, ukrayna krizi, ukrayna

‘Amerikan şirketini doğalgaz piyasasının dışına etme çabası Ukrayna’ya pahalıya mal olabilir’

16:17 22.08.2023 (güncellendi: 16:18 22.08.2023)
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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ABD’li diplomat Joseph Adam Ereli, Amerikan Vorex şirketini Ukrayna doğalgaz piyasasının dışına çıkarma çabasının Kiev’e pahalıya mal olabileceğini belirtti.
Eski ABD’nin Bahreyn Büyükelçisi Joseph Adam Ereli, National Interest için kaleme aldığı yazıda, “Kongre, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yardımı artırmaya yönelik son talebini değerlendirirken Kongre üyelerinin, Ukrayna’nın gaz endüstrisinde çalışan ve anlatacak uğursuz hikayeleri olan Amerikalılarla konuşması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Amerikan Vorex şirketinin 2017’den bu yana, Ukraynalı Naftogaz şirketi için petrol ve doğalgaz donanımının büyük tedarikçisi olduğu, lakin ‘başarısının’ yerel oligarkları rahatsız etmeye başladığı kaydedildi.
Ukraynalı işadamı Viktor Pinçuk’a ait Interpipe şirketinin, Amerikalı rakibi devre dışı bırakmak amacıyla komplo kurduğunu ve bunun için Ukrayna Ekonomi Bakanlığı’ndaki “perde arkası kaldıraçlara” başvurduğunu anlatan Ereli, bunun sonucu Ukrayna Dış Ticaret Komisyonu’nun, Vorex’in borularına yüzde 52’lik vergi uygulama sözünü vererek “şirketin yeni ihalelerdeki rekabet gücünü bozduğunu” kaydetti.
“Bu gizli entrikalar artık kısa vadede Naftagaz’ın bir dizi projesini durdurdu. Kiev’de kış soğuk olabilir” ifadesine yer verilen yazıda, Interpipe’ın Vorex’e karşı eylemlerinin “ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre yetkililerinin gözünden kaçmadığı” kaydedildi.
ABD’nin, Ukrayna’ya destek için milyarlar harcayarak neyin mücadelesini verdiğini soran Ereli, “Ukrayna hükümeti, Interpipe’a uyup aceleyle ve şeffaf olmayan bir soruşturma başlatarak potansiyel Amerikalı yatırımcılara uğursuz uyarı gönderdi” diye yazdı.
Ukrayna’nın eylemlerinin ABD Kongresi için sinyal olduğuna işaret eden diplomat, Washington’un Kiev için milyarlarca dolar harcarken bunu, Ukraynalı “bürokratların ve etkili aktörlerinin ABD’nin ticari çıkarlarına engel olması” için yapmadığını savundu.
Ereli, “Ukrayna cephede yaşanan trajediden en az iki ders çıkarmalı: dostları akıllıca seçmek ve Amerika’ya ihanet etmemek. Ukrayna’nın ekonomik, siyasi ve askeri geleceği doğrudan ABD’nin sürekli desteğine bağlı” diye tehdit etti.
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