ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Rusya zenginleşirken ABD fakirleşti
12:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'e böyle seslendi: Uyuşturucu tedavisi görmelisin
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Fransa, Afrika’dan kovuldu, yeni ortak Türkiye ve Rusya olabilir
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Biden, ABD medyasını kızdırdı: Hawaii yanarken, o plajda tatil yaptı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Eski Fransa Cumhurbaşkanı: Kiev vazgeçmeli
17:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman açıkladı: ABD neden korkuyor?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Sputnik’ten BRICS haber ajansları için ortak platform geliştirme önerisi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li gazeteci Hersh: CIA, Blinken'ı Kiev ile ilgili uyardı
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Macaristan’dan Türkiye önerisi
13:31
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Google’a para cezası
14:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’den BRICS açıklamaları
15:00
4 dk
SESLİ HABER
ABD’de bazı kongre üyeleri, Kiev’e yardıma karşı çıktı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın zafer şansı yok
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Güney Afrika lideri: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
18:00
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz bürokratlara yasak geldi: O sözü kullanmayın
19:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Greene: Dünya savaşına doğru atılan bir adım
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230822/abdde-cumhuriyetci-parti-baskanlik-secimi-icin-canli-yayinda-tartisacak-isimleri-duyurdu-1074840976.html
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu
ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu
ABD 2024 başkanlık seçimleri için canlı televizyon programında münazaraya katılacak Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının isimleri resmen açıklandı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T20:31+0300
2023-08-22T20:31+0300
dünya
abd
abd
cumhuriyetçi
cumhuriyetçi parti
cumhuriyetçi parti
mike pence
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063262713_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d84e1d15c79a7833d9182b7270c5d8a3.jpg
Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC), önümüzdeki başkanlık seçimleri için düzenlenecek ilk canlı yayın tartışmasına çıkacak Cumhuriyetçi Partili 8 adayın, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy olduğunu duyurdu.Diğer Cumhuriyetçi adaylardan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Will Hurd, iş adamı Perry Johnson ve radyo sunucusu Larry Elder RNC'nin listesinde yer almadı.ABD doğu yakası yerel saatiyle yarın akşam 21.00'de Fox News kanalında canlı yayınlanacak münazara, Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde gerçekleşecek.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylarının canlı yayında karşı karşıya geleceği münazaraya katılmayacağını daha önce duyurmuştu.Cumhuriyetçi anketlerde en önde yer alan Trump, kendi sosyal medyası Social Truth'ta "efsanevi" anket sayılarına sahip olduğunu ve "bu nedenle tartışmaya katılmayacağını" dile getirmişti.Trump'ın ekibine kısıtlamaÖte yandan, Fox News yönetimi, yarınki canlı yayına katılmayı reddetmesinin ardından Donald Trump'ın ekibine kısıtlama getirdi.Axios sitesine göre, Fox News'in, söz konusu münazara sonrası adayların tanıtılacağı "spin room" adı verilen odaya Trump'ın kıdemli danışmanlarının girişinin, münazarada yer almadıkları için engellediği belirtildi.Trump'ın ekibi, canlı yayında yer almamalarına rağmen spin room'a katılacaklarını bildirmişti.Haber kanalının bu kararının altında, Trump'ın aynı saatlerde, Fox News'ten ilişiği kesilen ünlü sunucu Tucker Carlson'la eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bir canlı yayın gerçekleştireceği haberinin olduğu iddia edildi.ABD'de alışılagelen şekliyle aday adayları, canlı televizyon yayınında karşılıklı tartışmalar yapıyor. Adayların bu tartışmalar sırasında sergiledikleri performans, Cumhuriyetçi Partinin ulusal kongresinde başkan adayının belirlenmesinde büyük önem taşıyor.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/09/1063262713_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c6ae19d9f47e76111fde9edf488e1220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti, mike pence
abd, abd, cumhuriyetçi, cumhuriyetçi parti, cumhuriyetçi parti, mike pence

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu

20:31 22.08.2023
© AP PhotoABD'de ara seçimler
ABD'de ara seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD 2024 başkanlık seçimleri için canlı televizyon programında münazaraya katılacak Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının isimleri resmen açıklandı.
Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC), önümüzdeki başkanlık seçimleri için düzenlenecek ilk canlı yayın tartışmasına çıkacak Cumhuriyetçi Partili 8 adayın, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy olduğunu duyurdu.
Diğer Cumhuriyetçi adaylardan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Will Hurd, iş adamı Perry Johnson ve radyo sunucusu Larry Elder RNC'nin listesinde yer almadı.
ABD doğu yakası yerel saatiyle yarın akşam 21.00'de Fox News kanalında canlı yayınlanacak münazara, Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde gerçekleşecek.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylarının canlı yayında karşı karşıya geleceği münazaraya katılmayacağını daha önce duyurmuştu.
Cumhuriyetçi anketlerde en önde yer alan Trump, kendi sosyal medyası Social Truth'ta "efsanevi" anket sayılarına sahip olduğunu ve "bu nedenle tartışmaya katılmayacağını" dile getirmişti.

Trump'ın ekibine kısıtlama

Öte yandan, Fox News yönetimi, yarınki canlı yayına katılmayı reddetmesinin ardından Donald Trump'ın ekibine kısıtlama getirdi.
Axios sitesine göre, Fox News'in, söz konusu münazara sonrası adayların tanıtılacağı "spin room" adı verilen odaya Trump'ın kıdemli danışmanlarının girişinin, münazarada yer almadıkları için engellediği belirtildi.
Trump'ın ekibi, canlı yayında yer almamalarına rağmen spin room'a katılacaklarını bildirmişti.
Haber kanalının bu kararının altında, Trump'ın aynı saatlerde, Fox News'ten ilişiği kesilen ünlü sunucu Tucker Carlson'la eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bir canlı yayın gerçekleştireceği haberinin olduğu iddia edildi.
ABD'de alışılagelen şekliyle aday adayları, canlı televizyon yayınında karşılıklı tartışmalar yapıyor. Adayların bu tartışmalar sırasında sergiledikleri performans, Cumhuriyetçi Partinin ulusal kongresinde başkan adayının belirlenmesinde büyük önem taşıyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала