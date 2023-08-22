https://sputniknews.com.tr/20230822/abdde-cumhuriyetci-parti-baskanlik-secimi-icin-canli-yayinda-tartisacak-isimleri-duyurdu-1074840976.html

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, başkanlık seçimi için canlı yayında tartışacak isimleri duyurdu

ABD 2024 başkanlık seçimleri için canlı televizyon programında münazaraya katılacak Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının isimleri resmen açıklandı. 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T20:31+0300

2023-08-22T20:31+0300

2023-08-22T20:31+0300

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mike pence

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Cumhuriyetçi Ulusal Komite (RNC), önümüzdeki başkanlık seçimleri için düzenlenecek ilk canlı yayın tartışmasına çıkacak Cumhuriyetçi Partili 8 adayın, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Senatör Tim Scott, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson, eski New Jersey Valisi Chris Christie, Kuzey Dakota Valisi Dough Burgum ve genç multimilyoner Vivek Ramaswamy olduğunu duyurdu.Diğer Cumhuriyetçi adaylardan Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Will Hurd, iş adamı Perry Johnson ve radyo sunucusu Larry Elder RNC'nin listesinde yer almadı.ABD doğu yakası yerel saatiyle yarın akşam 21.00'de Fox News kanalında canlı yayınlanacak münazara, Wisconsin eyaletinin Milwaukee şehrinde gerçekleşecek.Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi başkan adaylarının canlı yayında karşı karşıya geleceği münazaraya katılmayacağını daha önce duyurmuştu.Cumhuriyetçi anketlerde en önde yer alan Trump, kendi sosyal medyası Social Truth'ta "efsanevi" anket sayılarına sahip olduğunu ve "bu nedenle tartışmaya katılmayacağını" dile getirmişti.Trump'ın ekibine kısıtlamaÖte yandan, Fox News yönetimi, yarınki canlı yayına katılmayı reddetmesinin ardından Donald Trump'ın ekibine kısıtlama getirdi.Axios sitesine göre, Fox News'in, söz konusu münazara sonrası adayların tanıtılacağı "spin room" adı verilen odaya Trump'ın kıdemli danışmanlarının girişinin, münazarada yer almadıkları için engellediği belirtildi.Trump'ın ekibi, canlı yayında yer almamalarına rağmen spin room'a katılacaklarını bildirmişti.Haber kanalının bu kararının altında, Trump'ın aynı saatlerde, Fox News'ten ilişiği kesilen ünlü sunucu Tucker Carlson'la eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bir canlı yayın gerçekleştireceği haberinin olduğu iddia edildi.ABD'de alışılagelen şekliyle aday adayları, canlı televizyon yayınında karşılıklı tartışmalar yapıyor. Adayların bu tartışmalar sırasında sergiledikleri performans, Cumhuriyetçi Partinin ulusal kongresinde başkan adayının belirlenmesinde büyük önem taşıyor.

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