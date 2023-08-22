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https://sputniknews.com.tr/20230822/abd-ordusu-ozel-harekat-komutanligi-raporu-kadin-personel-cinsiyetcilige-maruz-kaliyor-1074818094.html
ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı raporu: Kadın personel cinsiyetçiliğe maruz kalıyor
ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı raporu: Kadın personel cinsiyetçiliğe maruz kalıyor
ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'nın (USASOC) yayımladığı rapor, kadınların birlikteki cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ortaya koydu. 22.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-22T01:00+0300
2023-08-22T01:00+0300
dünya
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cinsiyetçilik
cinsiyetçi
cinsiyetçi söylem
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rapor
abd ordusu özel harekat komutanlığı
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USASOC tarafından açıklanan rapor, özel harekat personeli kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığını konu edindi.Söz konusu rapor kapsamında, USASOC mensubu 837'si kadın ve 3 bin 238'i erkek olmak üzere 4 binden fazla askerle görüşüldü ve bunlara 41 soru yöneltildi.Raporda, kadınların cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle teçhizat, sağlık hizmeti ve güvenlik konularında sıkıntılar yaşadığı tespit edildi.Kadınların, bazı görevlerin kendilerinden daha az yeterliliğe sahip olan erkeklere verildiğini belirttiği raporda, yetersiz teçhizattan ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinden de şikayet edildi.Raporda, kadınların saygı görmek için çok daha fazla çalışıp mükemmel olmak zorunda hissettiklerini ifade ettikleri aktarıldı.Erkek personelin kadın meslektaşları hakkında yaptığı "cinsiyetçi" yorumlara da yer verilen raporda, bu görüşlerin "yaygın kanaati" oluşturduğu ifade edildi.Komutanlığın en kıdemli isimlerinden biri olduğu ifade edilen JoAnn Naumann, rapora ilişkin basına verdiği demeçte, özel kuvvetlerde görev alan kadınlar hakkındaki “cinsiyetçi yorumların” çoğunun kıdemli personelden geldiğini belirtti.Raporda, giyilen ve taşınan teçhizatın genellikle kadınlara büyük olduğu belirtilirken, kadınların erkeklerle aynı görevleri yerine getirmeleri için kendilerine uygun teçhizat sağlanması gerektiğini dile getirdi.Görüşme yapılan kadınların neredeyse hepsinin cinsel taciz yaşadığı belirtilirken çok azının bunu şikayet ettiği kaydedildi.Kadınların, "misilleme"den korktukları ve komutanlarının duruma müdahale edeceğine inanmadıkları için uğradıkları cinsel taciz olaylarını bildirmedikleri belirtilen raporda, 2016 ve 2020 arasında 25 cinsel taciz şikayetinde bulunulduğu aktarıldı.
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abd, abd, cinsiyetçilik, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, kadın, rapor, abd ordusu özel harekat komutanlığı
abd, abd, cinsiyetçilik, cinsiyetçi, cinsiyetçi söylem, kadın, rapor, abd ordusu özel harekat komutanlığı

ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı raporu: Kadın personel cinsiyetçiliğe maruz kalıyor

01:00 22.08.2023
© AP Photo / David GoldmanABD askerleri - Afganistan
ABD askerleri - Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
© AP Photo / David Goldman
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ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı'nın (USASOC) yayımladığı rapor, kadınların birlikteki cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını ortaya koydu.
USASOC tarafından açıklanan rapor, özel harekat personeli kadınların maruz kaldığı cinsiyet ayrımcılığını konu edindi.
Söz konusu rapor kapsamında, USASOC mensubu 837'si kadın ve 3 bin 238'i erkek olmak üzere 4 binden fazla askerle görüşüldü ve bunlara 41 soru yöneltildi.
Raporda, kadınların cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle teçhizat, sağlık hizmeti ve güvenlik konularında sıkıntılar yaşadığı tespit edildi.
Kadınların, bazı görevlerin kendilerinden daha az yeterliliğe sahip olan erkeklere verildiğini belirttiği raporda, yetersiz teçhizattan ve sağlık hizmetlerinin eksikliğinden de şikayet edildi.
Raporda, kadınların saygı görmek için çok daha fazla çalışıp mükemmel olmak zorunda hissettiklerini ifade ettikleri aktarıldı.
Erkek personelin kadın meslektaşları hakkında yaptığı "cinsiyetçi" yorumlara da yer verilen raporda, bu görüşlerin "yaygın kanaati" oluşturduğu ifade edildi.
Komutanlığın en kıdemli isimlerinden biri olduğu ifade edilen JoAnn Naumann, rapora ilişkin basına verdiği demeçte, özel kuvvetlerde görev alan kadınlar hakkındaki “cinsiyetçi yorumların” çoğunun kıdemli personelden geldiğini belirtti.
Raporda, giyilen ve taşınan teçhizatın genellikle kadınlara büyük olduğu belirtilirken, kadınların erkeklerle aynı görevleri yerine getirmeleri için kendilerine uygun teçhizat sağlanması gerektiğini dile getirdi.
Görüşme yapılan kadınların neredeyse hepsinin cinsel taciz yaşadığı belirtilirken çok azının bunu şikayet ettiği kaydedildi.
Kadınların, "misilleme"den korktukları ve komutanlarının duruma müdahale edeceğine inanmadıkları için uğradıkları cinsel taciz olaylarını bildirmedikleri belirtilen raporda, 2016 ve 2020 arasında 25 cinsel taciz şikayetinde bulunulduğu aktarıldı.
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