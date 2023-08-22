Dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı

"Yaklaşık bir ay önce yapmış olduğumuz eğitim dalışı esnasında dalgıçlarımız bir iki obje gördü. Kuşkulandıklarını dile getirdiler. Daha sonra hep beraber dalış yaptığımızda su altında bir yapıyla karşılaştık. Bunun üzerine ilgili kurumlara haber verdik. Daha sonra da dalış yaptığımızda burada bir batık olduğu teyit edildi. Balast taşları, amforalar var. Ondan sonra tekrar bir kazı talebinde bulunuldu ve ilerleyen süreçte de çalışmalarımızı gerçekleştirdik."