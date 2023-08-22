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Dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı
Dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı
Yalova'da deniz polisinin Marmara Denizi açıklarında eğitim dalışı sırasında fark ettiği, 9 ila 13'üncü yüzyıllara tarihlendirilen amfora ve ahşap parçalar ile... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Ekibiyle önceki yıllarda da önemli keşiflere imza atan Deniz Limanı Şube Müdürü Gökhan Çağlardere ise antik liman ve iskele kalıntılarına rastladıklarını, buralarda da çalışma yapıldığını belirtti.Çağlardere, son buluntulara ilişkin şu bilgileri verdi:Denizden çıkarılan eserler, Yalova Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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фото, fotoğraf, yalova, tarihi eser, dalgıç, dalgıç

Dalgıç polislerin eğitim dalışında fark ettiği tarihi eserler denizden çıkarıldı

23:35 22.08.2023
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Yalova'da deniz polisinin Marmara Denizi açıklarında eğitim dalışı sırasında fark ettiği, 9 ila 13'üncü yüzyıllara tarihlendirilen amfora ve ahşap parçalar ile balast taşları çıkarıldı.
© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim çalışmalarında önceki yıllarda antik kent kalıntılarına rastlandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim çalışmalarında önceki yıllarda antik kent kalıntılarına rastlandı. - Sputnik Türkiye
1/8
© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin eğitim çalışmalarında önceki yıllarda antik kent kalıntılarına rastlandı.

© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz koordinatörlüğünde dalgıç polisler ile Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları bu alana dalış gerçekleştirdi.

Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz koordinatörlüğünde dalgıç polisler ile Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları bu alana dalış gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
2/8
© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Müze Müdürlüğü başkanlığında Bursa Uludağ Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Gündüz koordinatörlüğünde dalgıç polisler ile Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanları bu alana dalış gerçekleştirdi.

© AA / Sıtkı Yıldız

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde "Yalova Gazi 1 Batığı" adı verilen alanda yapılan çalışmalarda 9 ila 13'üncü yüzyıllarda ticarette yoğun olarak kullanılan günsenin (ganos) tip 1 formunda 10 amfora, ahşap parçaları ve akarsulardan çıkarılıp gemilerde kullanılan balast taşlarına ulaşıldı. Bu tarihi eserler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önüne getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde &quot;Yalova Gazi 1 Batığı&quot; adı verilen alanda yapılan çalışmalarda 9 ila 13&#x27;üncü yüzyıllarda ticarette yoğun olarak kullanılan günsenin (ganos) tip 1 formunda 10 amfora, ahşap parçaları ve akarsulardan çıkarılıp gemilerde kullanılan balast taşlarına ulaşıldı. Bu tarihi eserler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önüne getirildi. - Sputnik Türkiye
3/8
© AA / Sıtkı Yıldız

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde "Yalova Gazi 1 Batığı" adı verilen alanda yapılan çalışmalarda 9 ila 13'üncü yüzyıllarda ticarette yoğun olarak kullanılan günsenin (ganos) tip 1 formunda 10 amfora, ahşap parçaları ve akarsulardan çıkarılıp gemilerde kullanılan balast taşlarına ulaşıldı. Bu tarihi eserler, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü önüne getirildi.

© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm&#x27;ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi. - Sputnik Türkiye
4/8
© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi.

© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi.

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm&#x27;ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi. - Sputnik Türkiye
5/8
© AA / Sıtkı Yıldız

Yalova Valisi Hülya Kaya, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ile İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm'ün katıldığı programda, Doç. Dr. Gündüz eserler hakkında bilgi verdi.

© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Vali Kaya, yaptığı açıklamada, "Bu tür buluşlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Polisimize, üniversiteden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaları biz yakından destekliyoruz. Çünkü tarihe tutulan bir ışık burada yapılan çalışma" dedi.

Vali Kaya, yaptığı açıklamada, &quot;Bu tür buluşlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Polisimize, üniversiteden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaları biz yakından destekliyoruz. Çünkü tarihe tutulan bir ışık burada yapılan çalışma&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/8
© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Vali Kaya, yaptığı açıklamada, "Bu tür buluşlar bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Polisimize, üniversiteden hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaları biz yakından destekliyoruz. Çünkü tarihe tutulan bir ışık burada yapılan çalışma" dedi.

© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Milletvekili Akyol da bu tür çalışmalar ilerledikçe Yalova tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

Milletvekili Akyol da bu tür çalışmalar ilerledikçe Yalova tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. - Sputnik Türkiye
7/8
© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Milletvekili Akyol da bu tür çalışmalar ilerledikçe Yalova tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Yalova'nın bir liman kenti olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Tutuk, "Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu varsa Yalova'mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Yalova&#x27;nın bir liman kenti olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Tutuk, &quot;Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu varsa Yalova&#x27;mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
8/8
© AA / Yalova Emniyet Müdürlüğü

Yalova'nın bir liman kenti olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Tutuk, "Bunların çıkması da bizim için çok hoş. Tarihe ışık tutacak, belki de tarihin akışını değiştirecek bir iki bulgu varsa Yalova'mız için iyi ve hayırlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Ekibiyle önceki yıllarda da önemli keşiflere imza atan Deniz Limanı Şube Müdürü Gökhan Çağlardere ise antik liman ve iskele kalıntılarına rastladıklarını, buralarda da çalışma yapıldığını belirtti.
Çağlardere, son buluntulara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Yaklaşık bir ay önce yapmış olduğumuz eğitim dalışı esnasında dalgıçlarımız bir iki obje gördü. Kuşkulandıklarını dile getirdiler. Daha sonra hep beraber dalış yaptığımızda su altında bir yapıyla karşılaştık. Bunun üzerine ilgili kurumlara haber verdik. Daha sonra da dalış yaptığımızda burada bir batık olduğu teyit edildi. Balast taşları, amforalar var. Ondan sonra tekrar bir kazı talebinde bulunuldu ve ilerleyen süreçte de çalışmalarımızı gerçekleştirdik."
Denizden çıkarılan eserler, Yalova Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
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