https://sputniknews.com.tr/20230821/yeni-uyelerin-katilmasiyla-brics-ulkelerinin-asker-sayisi-ne-kadar-artacak-1074812122.html
Yeni üyelerin katılmasıyla BRICS ülkelerinin asker sayısı ne kadar artacak?
Yeni üyelerin katılmasıyla BRICS ülkelerinin asker sayısı ne kadar artacak?
Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına ve küresel ekonominin çeyreğine sahip BRICS grubunun 15'inci devlet ve hükümet başkanları zirvesi, 22-24 Ağustos... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T23:07+0300
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2023-08-21T23:07+0300
multimedya
infografik
brics zirvesi
brics
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Jeopolitik konuların yanı sıra, ekonomik işbirliği, çok taraflı ticaret ve kalkınmayı arttırmaya odaklanan grup, zirve kapsamında Orta Doğu coğrafyasından yeni üyeleri bünyesine katarak büyümeyi planlıyor.Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin asker sayısı verilerini ve yeni üyelerin katılmasıyla grubun toplam asker sayısının nasıl değişeceğini derledi.
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infografik, brics zirvesi, brics, инфографика
infografik, brics zirvesi, brics, инфографика
Yeni üyelerin katılmasıyla BRICS ülkelerinin asker sayısı ne kadar artacak?
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Dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasına ve küresel ekonominin çeyreğine sahip BRICS grubunun 15'inci devlet ve hükümet başkanları zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak.
Jeopolitik konuların yanı sıra, ekonomik işbirliği, çok taraflı ticaret ve kalkınmayı arttırmaya odaklanan grup, zirve kapsamında Orta Doğu coğrafyasından yeni üyeleri bünyesine katarak büyümeyi planlıyor.
Sputnik, BRICS üyesi ülkelerin asker sayısı verilerini ve yeni üyelerin katılmasıyla grubun toplam asker sayısının nasıl değişeceğini derledi.