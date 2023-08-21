Ukrayna ordusu, Moskova Bölgesi'ne yeni saldırı girişimleri düzenledi
© Fotoğraf : Ria NovostiRus insansız hava aracı
© Fotoğraf : Ria Novosti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ilk saldırı girişimi, saat 06:50 sularında uçak tipi İHA'yla gerçekleştirildi.
Hava savunma sistemi tarafından tespit edilen Kiev rejimine ait İHA, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirildi. Kontrolünü yitiren İHA, Moskova Bölgesi'nin Pokrovskoye yerleşimine düştü. Herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
08:16'da bir kez daha saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçlerin İHA'sı Moskova Bölgesi'nin İstrinskiy yerleşiminin semalarında tespit edilerek düşürüldü.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki Vnukovo, Domodedovo, Şeremetevo ve Jukovskiy havaalanlarının saldırı girişimleri sonrası geçici olarak trafiğe kapatıldığını, sabah saat 09:00 itibarıyla tüm uçuşların normal şekilde yapıldığını bildirdi.
Hava savunma sistemi tarafından tespit edilen Kiev rejimine ait İHA, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirildi. Kontrolünü yitiren İHA, Moskova Bölgesi'nin Pokrovskoye yerleşimine düştü. Herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
08:16'da bir kez daha saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçlerin İHA'sı Moskova Bölgesi'nin İstrinskiy yerleşiminin semalarında tespit edilerek düşürüldü.
Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki Vnukovo, Domodedovo, Şeremetevo ve Jukovskiy havaalanlarının saldırı girişimleri sonrası geçici olarak trafiğe kapatıldığını, sabah saat 09:00 itibarıyla tüm uçuşların normal şekilde yapıldığını bildirdi.
İHA, Simonyan'ın evinin yakınına düştü
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA'nın evinin yakınına düştüğünü ifade etti.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA, bize komşu caddeye düştü. Hava savunma sistemimiz sayesinde, can kaybı ve yıkım yok" dedi.
Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA, bize komşu caddeye düştü. Hava savunma sistemimiz sayesinde, can kaybı ve yıkım yok" dedi.