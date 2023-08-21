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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/ukrayna-ordusu-moskova-bolgesine-yeni-saldiri-girisimleri-duzenledi-1074794148.html
Ukrayna ordusu, Moskova Bölgesi'ne yeni saldırı girişimleri düzenledi
Ukrayna ordusu, Moskova Bölgesi'ne yeni saldırı girişimleri düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T10:27+0300
2023-08-21T10:27+0300
ukrayna krizi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
margarita simonyan
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
moskova
saldırı
kiev
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ilk saldırı girişimi, saat 06:50 sularında uçak tipi İHA'yla gerçekleştirildi.Hava savunma sistemi tarafından tespit edilen Kiev rejimine ait İHA, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirildi. Kontrolünü yitiren İHA, Moskova Bölgesi'nin Pokrovskoye yerleşimine düştü. Herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.08:16'da bir kez daha saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçlerin İHA'sı Moskova Bölgesi'nin İstrinskiy yerleşiminin semalarında tespit edilerek düşürüldü.Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki Vnukovo, Domodedovo, Şeremetevo ve Jukovskiy havaalanlarının saldırı girişimleri sonrası geçici olarak trafiğe kapatıldığını, sabah saat 09:00 itibarıyla tüm uçuşların normal şekilde yapıldığını bildirdi.İHA, Simonyan'ın evinin yakınına düştüRossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA'nın evinin yakınına düştüğünü ifade etti.Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA, bize komşu caddeye düştü. Hava savunma sistemimiz sayesinde, can kaybı ve yıkım yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kadirov-ukrayna-ordusunun-orehov-yonunde-tahrip-edilen-techizatinin-yer-aldigi-bir-video-paylasti-1074782674.html
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, moskova, saldırı, kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi
sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, moskova, saldırı, kiev, rusya, ukrayna, ukrayna krizi

Ukrayna ordusu, Moskova Bölgesi'ne yeni saldırı girişimleri düzenledi

10:27 21.08.2023
© Fotoğraf : Ria NovostiRus insansız hava aracı
Rus insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Fotoğraf : Ria Novosti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı güçlerin bu sabah saatlerinde Moskova Bölgesi'nde İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre ilk saldırı girişimi, saat 06:50 sularında uçak tipi İHA'yla gerçekleştirildi.

Hava savunma sistemi tarafından tespit edilen Kiev rejimine ait İHA, elektronik harp araçlarıyla etkisizleştirildi. Kontrolünü yitiren İHA, Moskova Bölgesi'nin Pokrovskoye yerleşimine düştü. Herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

08:16'da bir kez daha saldırı girişiminde bulunan Ukraynalı güçlerin İHA'sı Moskova Bölgesi'nin İstrinskiy yerleşiminin semalarında tespit edilerek düşürüldü.

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), başkent Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki Vnukovo, Domodedovo, Şeremetevo ve Jukovskiy havaalanlarının saldırı girişimleri sonrası geçici olarak trafiğe kapatıldığını, sabah saat 09:00 itibarıyla tüm uçuşların normal şekilde yapıldığını bildirdi.

İHA, Simonyan'ın evinin yakınına düştü

Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA'nın evinin yakınına düştüğünü ifade etti.

Telegram hesabından açıklama yapan Simonyan, "İstrinskiy yerleşiminde vurulan İHA, bize komşu caddeye düştü. Hava savunma sistemimiz sayesinde, can kaybı ve yıkım yok" dedi.
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