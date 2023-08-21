https://sputniknews.com.tr/20230821/tucker-carlson-vucicten-batinin-rusyaya-karsi-savasinin-avrupa-ekonomisini-cokerttigini-duydum-1074806313.html

Tucker Carlson: Vucic’ten, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duydum

Tucker Carlson: Vucic’ten, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duydum

ABD’li ünlü televizyon sunucusu Carlson, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü ve kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T16:29+0300

2023-08-21T16:29+0300

2023-08-21T16:30+0300

kuzey akım

nato

abd

tucker carlson

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

aleksandar vucic

ekonomi

hitler

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ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabından sunduğu ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen video gösterisi sırasında Sırbistan’ın Budapeşte’deki Büyükelçiliği’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldiğini ve sohbet sırasında kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duyduğunu ifade etti.“(Vucic’in) açıklamalarından biri, Ukrayna'daki savaşın, yani NATO önderliğinde Rusya'ya karşı yürütülen savaşın Avrupa ekonomisini çökerttiği şeklindeydi” diyen Carlson, Rus gazını Avrupalı tüketicilere ulaştırmak için tesis edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasının, Avrupa'nın en büyüğü olan Alman ekonomisini ‘öldürdüğünü’ ifade etti ve bu eylemin arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin olduğuna işaret etti.Carlson, “Bir NATO ülkesinin filen başka bir NATO ülkesine saldırmasının sonuçları tüm Avrupa'da hissediliyor. Bu bir çılgınlık, tam bir çılgınlık. Bu savaş, belki uzun vadede Rusya dışında herkese zarar veriyor ve Avrupa dışındaki herkesi, Körfez ülkelerini, Çin’i, Türkiye’yi güçlendiriyor” vurgusunu yaptı ve ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230821/danimarka-savunma-bakani-ellemann-jensen-ukrayna-f-16lari-sadece-kendi-topraklarinda-kullanabilir-1074801374.html

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kuzey akım, nato, abd, tucker carlson, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandar vucic, ekonomi, hitler, budapeşte, sırbistan