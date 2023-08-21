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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/tucker-carlson-vucicten-batinin-rusyaya-karsi-savasinin-avrupa-ekonomisini-cokerttigini-duydum-1074806313.html
Tucker Carlson: Vucic’ten, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duydum
Tucker Carlson: Vucic’ten, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duydum
ABD’li ünlü televizyon sunucusu Carlson, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü ve kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T16:29+0300
2023-08-21T16:30+0300
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abd
tucker carlson
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
aleksandar vucic
ekonomi
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ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabından sunduğu ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen video gösterisi sırasında Sırbistan’ın Budapeşte’deki Büyükelçiliği’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldiğini ve sohbet sırasında kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duyduğunu ifade etti.“(Vucic’in) açıklamalarından biri, Ukrayna'daki savaşın, yani NATO önderliğinde Rusya'ya karşı yürütülen savaşın Avrupa ekonomisini çökerttiği şeklindeydi” diyen Carlson, Rus gazını Avrupalı tüketicilere ulaştırmak için tesis edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasının, Avrupa'nın en büyüğü olan Alman ekonomisini ‘öldürdüğünü’ ifade etti ve bu eylemin arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin olduğuna işaret etti.Carlson, “Bir NATO ülkesinin filen başka bir NATO ülkesine saldırmasının sonuçları tüm Avrupa'da hissediliyor. Bu bir çılgınlık, tam bir çılgınlık. Bu savaş, belki uzun vadede Rusya dışında herkese zarar veriyor ve Avrupa dışındaki herkesi, Körfez ülkelerini, Çin’i, Türkiye’yi güçlendiriyor” vurgusunu yaptı ve ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230821/danimarka-savunma-bakani-ellemann-jensen-ukrayna-f-16lari-sadece-kendi-topraklarinda-kullanabilir-1074801374.html
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kuzey akım, nato, abd, tucker carlson, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandar vucic, ekonomi, hitler, budapeşte, sırbistan
kuzey akım, nato, abd, tucker carlson, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandar vucic, ekonomi, hitler, budapeşte, sırbistan

Tucker Carlson: Vucic’ten, Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duydum

16:29 21.08.2023 (güncellendi: 16:30 21.08.2023)
© AFP 2023 / GIORGIO VIERATucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / GIORGIO VIERA
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ABD’li ünlü televizyon sunucusu Carlson, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştüğünü ve kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duyduğunu anlattı.
ABD’li ünlü televizyon sunucusu Tucker Carlson, sosyal medya platformu X (eski Twitter) hesabından sunduğu ve milyonlarca izleyici tarafından izlenen video gösterisi sırasında Sırbistan’ın Budapeşte’deki Büyükelçiliği’nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldiğini ve sohbet sırasında kendisinden Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının Avrupa ekonomisini çökerttiğini duyduğunu ifade etti.
“(Vucic’in) açıklamalarından biri, Ukrayna'daki savaşın, yani NATO önderliğinde Rusya'ya karşı yürütülen savaşın Avrupa ekonomisini çökerttiği şeklindeydi” diyen Carlson, Rus gazını Avrupalı tüketicilere ulaştırmak için tesis edilen Kuzey Akım doğalgaz boru hattının havaya uçurulmasının, Avrupa'nın en büyüğü olan Alman ekonomisini ‘öldürdüğünü’ ifade etti ve bu eylemin arkasında doğrudan ya da dolaylı olarak ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin olduğuna işaret etti.
Carlson, “Bir NATO ülkesinin filen başka bir NATO ülkesine saldırmasının sonuçları tüm Avrupa'da hissediliyor. Bu bir çılgınlık, tam bir çılgınlık. Bu savaş, belki uzun vadede Rusya dışında herkese zarar veriyor ve Avrupa dışındaki herkesi, Körfez ülkelerini, Çin’i, Türkiye’yi güçlendiriyor” vurgusunu yaptı ve ekledi:
“Bu savaşa karşılık olarak dünya düzeninin sıfırlandığını görüyorsunuz. Bu, ‘Hitler Churchill’e karşı’, ‘iyi kötüye karşı’, demokrasiden biraz daha karmaşık. ABD ve Batı'dan Doğu'ya doğru geniş kapsamlı bir güç akışı söz konusu. Bu tam da şu anda olan bir şey, fakat ülkemizde nedense çok az insan bunun farkında gibi görünüyor.”
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