https://sputniknews.com.tr/20230821/silivride-orman-yangini-1074810759.html

Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Silivri'nin Büyükçavuşlu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T18:17+0300

2023-08-21T18:17+0300

2023-08-21T18:58+0300

türkiye

silivri

orman yangını

yangın

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Silivri'de saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkideki ormanlık alanda yangın çıktı. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına, yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Silivri Kaymakamı Tolga Toğan incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Kaymakam Toğan “Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

türkiye

silivri

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silivri, orman yangını, yangın