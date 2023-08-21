https://sputniknews.com.tr/20230821/silivride-orman-yangini-1074810759.html
Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Silivri'nin Büyükçavuşlu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T18:17+0300
2023-08-21T18:17+0300
2023-08-21T18:58+0300
türkiye
silivri
orman yangını
yangın
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Silivri'de saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkideki ormanlık alanda yangın çıktı. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına, yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Silivri Kaymakamı Tolga Toğan incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Kaymakam Toğan “Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.
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silivri, orman yangını, yangın
silivri, orman yangını, yangın
Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
18:17 21.08.2023 (güncellendi: 18:58 21.08.2023) Abone ol
Silivri'nin Büyükçavuşlu mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Silivri'de saat 15.00 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyükçavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkideki ormanlık alanda yangın çıktı. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına, yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.
Silivri’deki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin Silivri Kaymakamı Tolga Toğan incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Kaymakam Toğan “Yaklaşık 1 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.