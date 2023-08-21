Rus uzman Dolgov: BRICS ülkeleri ailede Türkiye’yi görmekten mutluluk duyar

“BRICS, uluslararası arenadaki rolü her geçen gün daha da önem kazanan önemli bir uluslararası kuruluş. BRICS zirvesi, abartmadan tüm dünyayı etkileyen sonuçları olan küresel bir olay. BRICS, küresel ekonomik ve politik süreçlerde önemli rol oynuyor. Bir dizi ülke bu uluslararası yapıya katılmak istiyor ve hatta bunun için sıraya girdi. Birçok ülke BRICS'i Batı baskısından bir tür kurtuluş olarak gördü. Rusya’nın kolektif Batı’ya karşı verdiği askeri, siyasi, mali ve ekonomik mücadele bunda büyük rol oynadı. G7 ve Batı kurumlarının hegemonyasının bu kadar kapsamlı ve sarsılmaz olmadığını dünya gördü. Dahası, günümüzde onlara karşı konulabilecek küresel kaldıraçlar ve mekanizmalar var. BRICS de bu tür araçlardan biri. BRICS’in toplam ekonomisi, G7 ülkelerinden daha büyük ve BRICS’in siyasi ağırlığı da oldukça büyük.”