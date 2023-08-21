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Rus uzman Dolgov: BRICS ülkeleri ailede Türkiye’yi görmekten mutluluk duyar
Rus uzman Dolgov: BRICS ülkeleri ailede Türkiye’yi görmekten mutluluk duyar
Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yarın BRICS Zirvesi başlıyor. Ülke liderlerinin bu görüşmede örgütün iç yapısal meseleleri ve genişlemesi dahil gelişme... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T23:40+0300
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BRICS’in günümüz dünyasındaki rolü ne?Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, BRICS’in uluslararası arenadaki rolünün her seferinde daha da önemli hale geldiğine inanıyor:Dolgov, BRICS ülkelerinin, örgütü Türkiye dahil diğer ülkeleri alarak daha da genişletme kararı alıp almayacağı sorusuna, şu değerlendirmede bulundu:
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boris dolgov, brics, brics, türkiye

Rus uzman Dolgov: BRICS ülkeleri ailede Türkiye’yi görmekten mutluluk duyar

23:40 21.08.2023 (güncellendi: 01:40 22.08.2023)
© iStock.com / ISergBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© iStock.com / ISerg
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Güney Afrika’nın Johannesburg şehrinde yarın BRICS Zirvesi başlıyor. Ülke liderlerinin bu görüşmede örgütün iç yapısal meseleleri ve genişlemesi dahil gelişme beklentilerinin yanı sıra, Ukrayna’daki durumu, dünyadaki yoksulluğu ve sosyoekonomik eşitsizliği ele alacaklar.
BRICS’in günümüz dünyasındaki rolü ne?
Rusya Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Boris Dolgov, BRICS’in uluslararası arenadaki rolünün her seferinde daha da önemli hale geldiğine inanıyor:
“BRICS, uluslararası arenadaki rolü her geçen gün daha da önem kazanan önemli bir uluslararası kuruluş. BRICS zirvesi, abartmadan tüm dünyayı etkileyen sonuçları olan küresel bir olay. BRICS, küresel ekonomik ve politik süreçlerde önemli rol oynuyor. Bir dizi ülke bu uluslararası yapıya katılmak istiyor ve hatta bunun için sıraya girdi. Birçok ülke BRICS'i Batı baskısından bir tür kurtuluş olarak gördü. Rusya’nın kolektif Batı’ya karşı verdiği askeri, siyasi, mali ve ekonomik mücadele bunda büyük rol oynadı. G7 ve Batı kurumlarının hegemonyasının bu kadar kapsamlı ve sarsılmaz olmadığını dünya gördü. Dahası, günümüzde onlara karşı konulabilecek küresel kaldıraçlar ve mekanizmalar var. BRICS de bu tür araçlardan biri. BRICS’in toplam ekonomisi, G7 ülkelerinden daha büyük ve BRICS’in siyasi ağırlığı da oldukça büyük.”
Dolgov, BRICS ülkelerinin, örgütü Türkiye dahil diğer ülkeleri alarak daha da genişletme kararı alıp almayacağı sorusuna, şu değerlendirmede bulundu:
“Bir dizi ülkenin BRICS’e katılmak için çabalaması normal ve doğal. Bu konunun, yarınki zirvede detaylı bir şekilde ele alınacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar BRICS’in faaliyetleri kapsamında, ağırlıklı olarak ekonomik boyutlar ön plandaydı. Ancak Johannesburg zirvesinden sonra BRICS'in uluslararası faaliyetinin siyasi içerikle de büyük ölçüde dolma ihtimali kuvvetle muhtemel. Buna olan ihtiyaç çoktandır var. BRICS’in genişlemesi için hiçbir engel görmüyorum. BRICS ülkelerinin ailede Türkiye’yi görmekten mutluluk duyar diye düşünüyorum. BRICS grubu, çifte standartlar uygulayan G7 veya Avrupa Birliği’nden çok daha misafirperver ve yardımsever.”
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