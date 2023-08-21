https://sputniknews.com.tr/20230821/misir-rus-tahil-alimini-artirmayi-ve-bunu-komsu-ulkelere-ihrac-etmeyi-planliyoruz-1074814575.html

Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz

Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz

Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Süveyş Ekonomik Bölgesi’nde küresel lojistik ve dağıtım merkezini kurması durumunda... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T21:05+0300

2023-08-21T21:05+0300

2023-08-21T21:05+0300

dünya

mısır

mısır

rusya

süveyş kanalı

süveyş ekonomik bölgesi

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Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verildi.Mısır yönetiminin görüşüne göre, “ekonomik bölgedeki lojistik merkez, buğday ve diğer tahılların depolanması ve Mısır, Arap bölgesi, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret için bir merkez görevi görecek.”Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması bağlamında, Mısır’ın diğer ithalatçı ülkeler gibi yükselen ve dalgalanan dünya buğday fiyatlarından zarar gördüğünü kaydeden Genel Müdürlük, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta 360 bin ton Rus buğdayı alımı için sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın 1-10 Eylül’de yapılması planlandığını bildirdi.

mısır

rusya

süveyş kanalı

süveyş ekonomik bölgesi

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