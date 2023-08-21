https://sputniknews.com.tr/20230821/misir-rus-tahil-alimini-artirmayi-ve-bunu-komsu-ulkelere-ihrac-etmeyi-planliyoruz-1074814575.html
Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz
Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Süveyş Ekonomik Bölgesi’nde küresel lojistik ve dağıtım merkezini kurması durumunda... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T21:05+0300
2023-08-21T21:05+0300
2023-08-21T21:05+0300
dünya
mısır
mısır
rusya
süveyş kanalı
süveyş ekonomik bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074814418_0:211:2895:1839_1920x0_80_0_0_de5489b91f0c5900c9ebb50b637bd7ed.jpg
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verildi.Mısır yönetiminin görüşüne göre, “ekonomik bölgedeki lojistik merkez, buğday ve diğer tahılların depolanması ve Mısır, Arap bölgesi, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret için bir merkez görevi görecek.”Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması bağlamında, Mısır’ın diğer ithalatçı ülkeler gibi yükselen ve dalgalanan dünya buğday fiyatlarından zarar gördüğünü kaydeden Genel Müdürlük, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta 360 bin ton Rus buğdayı alımı için sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın 1-10 Eylül’de yapılması planlandığını bildirdi.
mısır
rusya
süveyş kanalı
süveyş ekonomik bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074814418_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_ae146f57f049935401a1339e616901a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mısır, mısır, rusya, süveyş kanalı, süveyş ekonomik bölgesi
mısır, mısır, rusya, süveyş kanalı, süveyş ekonomik bölgesi
Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz
Abone ol
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Süveyş Ekonomik Bölgesi’nde küresel lojistik ve dağıtım merkezini kurması durumunda, Rus tahılını komşu ülkelerine ihraç edebileceklerini belirtti.
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verildi.
Mısır yönetiminin görüşüne göre, “ekonomik bölgedeki lojistik merkez, buğday ve diğer tahılların depolanması ve Mısır, Arap bölgesi, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret için bir merkez görevi görecek.”
Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması bağlamında, Mısır’ın diğer ithalatçı ülkeler gibi yükselen ve dalgalanan dünya buğday fiyatlarından zarar gördüğünü kaydeden Genel Müdürlük, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta 360 bin ton Rus buğdayı alımı için sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın 1-10 Eylül’de yapılması planlandığını bildirdi.