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Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz
Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Süveyş Ekonomik Bölgesi’nde küresel lojistik ve dağıtım merkezini kurması durumunda... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
mısır
mısır
rusya
süveyş kanalı
süveyş ekonomik bölgesi
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Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verildi.Mısır yönetiminin görüşüne göre, “ekonomik bölgedeki lojistik merkez, buğday ve diğer tahılların depolanması ve Mısır, Arap bölgesi, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret için bir merkez görevi görecek.”Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması bağlamında, Mısır’ın diğer ithalatçı ülkeler gibi yükselen ve dalgalanan dünya buğday fiyatlarından zarar gördüğünü kaydeden Genel Müdürlük, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta 360 bin ton Rus buğdayı alımı için sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın 1-10 Eylül’de yapılması planlandığını bildirdi.
mısır
rusya
süveyş kanalı
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mısır, mısır, rusya, süveyş kanalı, süveyş ekonomik bölgesi
mısır, mısır, rusya, süveyş kanalı, süveyş ekonomik bölgesi

Mısır: Rus tahıl alımını artırmayı ve bunu komşu ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz

21:05 21.08.2023
© AP Photo / AHMAD GHARABLIMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / AHMAD GHARABLI
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Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü, Rusya’nın Süveyş Ekonomik Bölgesi’nde küresel lojistik ve dağıtım merkezini kurması durumunda, Rus tahılını komşu ülkelerine ihraç edebileceklerini belirtti.
Mısır İkmal ve İç Ticaret Bakanlığı Mal Temini Genel Müdürlüğü’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, “Mısır, Süveyş Kanalı’nın ekonomik bölgesinde bir lojistik dağıtım merkezinin kurulması durumunda, Rusya’dan buğday alımını artırabilir ve ardından komşu ülkelere buğday ve diğer tahılları ihraç edebilir” ifadesine yer verildi.
Mısır yönetiminin görüşüne göre, “ekonomik bölgedeki lojistik merkez, buğday ve diğer tahılların depolanması ve Mısır, Arap bölgesi, Kuzey ve Doğu Afrika ülkelerindeki ticaret için bir merkez görevi görecek.”
Rusya’nın tahıl anlaşmasından çıkması bağlamında, Mısır’ın diğer ithalatçı ülkeler gibi yükselen ve dalgalanan dünya buğday fiyatlarından zarar gördüğünü kaydeden Genel Müdürlük, stratejik rezerv oluşturmak amacıyla 2 Ağustos’ta 360 bin ton Rus buğdayı alımı için sözleşme imzaladıklarını, sevkiyatın 1-10 Eylül’de yapılması planlandığını bildirdi.
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