https://sputniknews.com.tr/20230821/milli-egitim-bakanligi-yeni-egitim-ogretim-yilina-iliskin-tedbirleri-belirledi-1074815344.html

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T21:39+0300

2023-08-21T21:39+0300

2023-08-21T21:40+0300

milli eğitim bakanlığı (meb)

meb

türkiye

okul

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öğrenci

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MEB, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin tedbirleri belirledi. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamındaki faaliyetler için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak ve planlanan çalışmaların zamanında uygulanması sağlanacak.Okul aile birlikleri kararıyla daha önceden belirlenen kıyafetler tercih edilecek ve velilere maddi külfet oluşturmamak için zaruret hali dışında değişikliğe gidilmeyecek.Öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alınacak, okul dışında dijital ortamlarda zaman geçirmelerine sebebiyet verecek durumlardan ve ödev ya da benzeri bilgilendirmelerde sosyal medya uygulamalarının kullanımından kaçınılacak.Deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik hazırlıklarDeprem bölgesindeki illerde görev yapan öğretmenlerin konaklamalarına yönelik valiliklerce alınan tedbirler eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanacak.Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde eğitim öğretim hizmetlerinin aksamaması için bu bölgelerde görev yapan ve halihazırda çadır kent, konteyner kent, kamu kurum kuruluşlarına bağlı çeşitli pansiyon ve misafirhanelerde ikamet eden yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin görev yaptığı okul ve kurumlara erişimi taşıma yoluyla gerçekleştirilebilecek.Afet bölgesindeki illerde resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanan program, 11 Eylül-6 Ekim 2023 tarihleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetleriyle beraber uygulanacak.Deprem bölgesinde eğitime erişime üst seviyede önlemAfet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, ülke genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, ülke genelindeki okullara yerleştirilmeleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da devam edecek.Bu illerde öğrenim gören öğrencilerden eğitime erişimde problem yaşayanların kayıtlı oldukları okullara taşınmasıyla ilgili tüm önlemler ivedilikle alınacak.Deprem nedeniyle nakil yoluyla gelen ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında boş kontenjan bulunmaması, yeni özel eğitim sınıfı açılamaması ve benzeri durumlar nedeniyle 2023-2024 eğitim öğretim yılında mağduriyet yaşamaması için sınıf mevcutlarına bakılmaksızın eğitime erişimleri sağlanacak.Okul kayıtları, öğretmen seçimi, teknolojik ve fiziki olanaklar ve benzeri hususlar gerekçe gösterilerek resmi okullarda eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacak.Okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle 5 yaş çocukların kaydı yapılacak. Okul öncesi eğitime, ilkokul 1'inci sınıfa, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde 9'uncu sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri yapılacak, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıflarına yönelik rehberlik ve uyum çalışmaları ise 11-15 Eylül'de gerçekleştirilecek.Velilerin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, düzenli ve sağlıklı olması için okullar tarafından planlamalar yapılacak, ziyaretler için eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde zaman çizelgesi oluşturulacak. Görüşme ve toplantılar dışında velilerin okul içinde bulunmalarının pedagojik olarak doğru olmadığı göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki ilişkiyi kavrayarak kendi yaşadığı şehri yakından tanıması, imkan ve özelliklerini öğrenerek mekan ve zaman ilişkisi bağlamında keşfetmesi, şehrinin soyut ve somut kültürel mirasını, değerlerini bilmesi ve koruması için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlanacak. Bu bağlamda, Türkiye Yüzyılı perspektifinden ülkenin gelecek vizyonu doğrultusunda yeni eserlerin, bilim, kültür, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerin tanıtımı yapılacak, müze ve ören yerleri, tarihi eserler ve camiler, kaleler, şehitlikler, kütüphaneler, bilim merkezleri, üniversiteler ve benzeri şehirlerin tarihi ve kültürel mekanlarının ziyaret edilmesi sağlanacak.Sağlıklı beslenme için çalışmalar yürütülecekTemel eğitim kurumlarında öğrencilerin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi için imkan dahilinde sınıflara geçmeden önce kısa bir süre de olsa kültürfizik hareketleri yaptırılacak. Sağlıklı beslenme alışkanlığının geliştirilmesi ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek amacıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" kapsamında çalışmalar yürütülecek.

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milli eğitim bakanlığı (meb), meb, okul, deprem, öğrenci