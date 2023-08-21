https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-sen-genel-baskan-yardimcisi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kalp-krizi-gecirdi-1074788545.html

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Tonbul'un 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandığı... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T05:43+0300

2023-08-21T05:43+0300

2023-08-21T06:56+0300

yaşam

toplu sözleşme

toplu sözleşme görüşmeleri

memur sendikaları konfederasyonu

kalp krizi

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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230820/kamu-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-muzakere-sureci-sona-eriyor-anlasma-saglanamazsa-ne-olacak-1074775491.html

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toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur sendikaları konfederasyonu, kalp krizi