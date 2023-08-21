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https://sputniknews.com.tr/20230821/memur-sen-genel-baskan-yardimcisi-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-kalp-krizi-gecirdi-1074788545.html
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Tonbul'un 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandığı... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T05:43+0300
2023-08-21T06:56+0300
yaşam
toplu sözleşme
toplu sözleşme görüşmeleri
memur sendikaları konfederasyonu
kalp krizi
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230820/kamu-toplu-sozlesme-gorusmelerinde-muzakere-sureci-sona-eriyor-anlasma-saglanamazsa-ne-olacak-1074775491.html
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toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur sendikaları konfederasyonu, kalp krizi
toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, memur sendikaları konfederasyonu, kalp krizi

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı toplu sözleşme görüşmesinde kalp krizi geçirdi

05:43 21.08.2023 (güncellendi: 06:56 21.08.2023)
© AA Hacı Bayram Tonbul
 Hacı Bayram Tonbul - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, kalp krizi geçirdi. Tonbul'un 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandığı belirtildi.
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, dün 22.30 civarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devam eden 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri sırasında rahatsızlandı.
Aracıyla Bilkent Şehir Hastanesine götürülen Tonbul, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı.
Tedavisi hastanede devam eden Tonbul'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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