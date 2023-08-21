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Macaristan, Azerbaycan ile 1 milyar metreküp gaz tedariki konusunda anlaştı
Macaristan, Azerbaycan ile 1 milyar metreküp gaz tedariki konusunda anlaştı
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Bakü ile 1 milyar metreküp gazın Macaristan’a tedariki konusunda anlaşma sağladığını belirtti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T19:33+0300
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dünya
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Budapeşte’nin Bakü ile 1 milyar metreküp gazın Macaristan’a tedariki konusunda anlaşma sağladığını ifade etti.Macar diplomat, “Azerbaycan ile uzun süredir, on yılı aşkın bir süredir işbirliği tesis ediyoruz. Şu anda, bulunduğumuz yılın dördüncü çeyreğinde Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz satın alacağımızı belirleyen bir anlaşma ortaya çıktı. Bununla birlikte, söz konusu anlaşmanın ileride yaklaşık 1 milyar metreküplük bir anlaşmaya büyüyeceğine dair net bir siyasi anlaşma da ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.Szijjarto 20 Ağustos’ta da Ukrayna'nın Avrupa'ya yakıt transitini durdurmaya karar vermesi halinde Macaristan'ın Rus gazından yoksun kalmayacağını, Azerbaycan’ın yanı sıra Sırbistan'ın da ülkeye gaz tedarik edebileceğini açıklamıştı.
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doğalgaz, macaristan, azerbaycan, avrupa
doğalgaz, macaristan, azerbaycan, avrupa

Macaristan, Azerbaycan ile 1 milyar metreküp gaz tedariki konusunda anlaştı

19:33 21.08.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEIDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / PIUS UTOMI EKPEI
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Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Bakü ile 1 milyar metreküp gazın Macaristan’a tedariki konusunda anlaşma sağladığını belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Budapeşte’nin Bakü ile 1 milyar metreküp gazın Macaristan’a tedariki konusunda anlaşma sağladığını ifade etti.
Macar diplomat, “Azerbaycan ile uzun süredir, on yılı aşkın bir süredir işbirliği tesis ediyoruz. Şu anda, bulunduğumuz yılın dördüncü çeyreğinde Azerbaycan'dan 100 milyon metreküp gaz satın alacağımızı belirleyen bir anlaşma ortaya çıktı. Bununla birlikte, söz konusu anlaşmanın ileride yaklaşık 1 milyar metreküplük bir anlaşmaya büyüyeceğine dair net bir siyasi anlaşma da ortaya çıktı” açıklamasında bulundu.
Szijjarto 20 Ağustos’ta da Ukrayna'nın Avrupa'ya yakıt transitini durdurmaya karar vermesi halinde Macaristan'ın Rus gazından yoksun kalmayacağını, Azerbaycan’ın yanı sıra Sırbistan'ın da ülkeye gaz tedarik edebileceğini açıklamıştı.
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