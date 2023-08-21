https://sputniknews.com.tr/20230821/lavrov-brics-ulkeleri-yeni-kolektif-hegemonya-olma-amaci-gutmuyor-1074800883.html

Lavrov: BRICS ülkeleri, yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmüyor

Lavrov: BRICS ülkeleri, yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS grubunun yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğini vurguladı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T13:20+0300

2023-08-21T13:20+0300

2023-08-21T13:22+0300

rusya

brics

sergey lavrov

dünya

ekonomi

güney afrika

yeni kalkınma bankası

döviz rezervi

ulusal para

ulusal para birimleri

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın başlayacak BRICS Zirvesi arifesinde Güney Afrika'da yayınlanan Ubuntu dergisi için bir makale yazdı.BRICS ülkelerinin yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğinin altını çizen Lavrov, "Mevcut çok uluslu mekanizmaların yerine geçme, dahası yeni bir kolektif hegemonyaya dönüşme amacımız bulunmuyor. Bununla birlikte BRICS yeni, daha adil, çok merkezli dünya düzeninin sac ayaklarından biri olma talebine karşılık vermeye hazır" dedi.BRICS'in genişleme sürecini bundan dolayı başlattığını anlatan Lavrov, "Bu sürecin oy birliğiyle alınan siyasi karar sonucu BRICS'e kabul edilen Güney Afrika'nın dönem başkanlığında bu kadar dinamik hale gelmesi sembolik anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.'Önceliklerimiz arasında ulusal para birimlerinin rolünün artırılması var'Lavrov, BRICS'in öncelikleri arasında Yeni Kalkınma Bankası'nın, BRICS'in döviz rezervleri havuzunun potansiyelinin pekiştirilmesi, ödeme mekanizmalarının kusursuz hale getirilmesi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin rolünün artırılması olduğunu da belirtti.'Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazırız'Bu arada Lavrov, Rusya'nın Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'ndan yapılan görüşmeler çerçevesinde kıtadaki ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya, gıda ve enerji bileşenleri de dahil bölgedeki güvenliği pekiştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg kentinde yapılacak. Zirveye Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri bizzat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230821/cin-disisleri-pekin-bricsin-genislemesini-destekliyor-1074798157.html

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