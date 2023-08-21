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https://sputniknews.com.tr/20230821/lavrov-brics-ulkeleri-yeni-kolektif-hegemonya-olma-amaci-gutmuyor-1074800883.html
Lavrov: BRICS ülkeleri, yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmüyor
Lavrov: BRICS ülkeleri, yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS grubunun yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğini vurguladı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:20+0300
2023-08-21T13:22+0300
rusya
brics
sergey lavrov
dünya
ekonomi
güney afrika
yeni kalkınma bankası
döviz rezervi
ulusal para
ulusal para birimleri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın başlayacak BRICS Zirvesi arifesinde Güney Afrika'da yayınlanan Ubuntu dergisi için bir makale yazdı.BRICS ülkelerinin yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğinin altını çizen Lavrov, "Mevcut çok uluslu mekanizmaların yerine geçme, dahası yeni bir kolektif hegemonyaya dönüşme amacımız bulunmuyor. Bununla birlikte BRICS yeni, daha adil, çok merkezli dünya düzeninin sac ayaklarından biri olma talebine karşılık vermeye hazır" dedi.BRICS'in genişleme sürecini bundan dolayı başlattığını anlatan Lavrov, "Bu sürecin oy birliğiyle alınan siyasi karar sonucu BRICS'e kabul edilen Güney Afrika'nın dönem başkanlığında bu kadar dinamik hale gelmesi sembolik anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.'Önceliklerimiz arasında ulusal para birimlerinin rolünün artırılması var'Lavrov, BRICS'in öncelikleri arasında Yeni Kalkınma Bankası'nın, BRICS'in döviz rezervleri havuzunun potansiyelinin pekiştirilmesi, ödeme mekanizmalarının kusursuz hale getirilmesi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin rolünün artırılması olduğunu da belirtti.'Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazırız'Bu arada Lavrov, Rusya'nın Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'ndan yapılan görüşmeler çerçevesinde kıtadaki ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya, gıda ve enerji bileşenleri de dahil bölgedeki güvenliği pekiştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg kentinde yapılacak. Zirveye Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri bizzat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.
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rusya, brics, sergey lavrov, ekonomi, güney afrika, yeni kalkınma bankası, döviz rezervi, ulusal para, ulusal para birimleri, dolar, rezerv, petersburg, vladimir putin, çin, hindistan, brezilya, brics zirvesi
rusya, brics, sergey lavrov, ekonomi, güney afrika, yeni kalkınma bankası, döviz rezervi, ulusal para, ulusal para birimleri, dolar, rezerv, petersburg, vladimir putin, çin, hindistan, brezilya, brics zirvesi

Lavrov: BRICS ülkeleri, yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmüyor

13:20 21.08.2023 (güncellendi: 13:22 21.08.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BRICS grubunun yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğini vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın başlayacak BRICS Zirvesi arifesinde Güney Afrika'da yayınlanan Ubuntu dergisi için bir makale yazdı.

BRICS ülkelerinin yeni kolektif hegemonya olma amacı gütmediğinin altını çizen Lavrov, "Mevcut çok uluslu mekanizmaların yerine geçme, dahası yeni bir kolektif hegemonyaya dönüşme amacımız bulunmuyor. Bununla birlikte BRICS yeni, daha adil, çok merkezli dünya düzeninin sac ayaklarından biri olma talebine karşılık vermeye hazır" dedi.

BRICS'in genişleme sürecini bundan dolayı başlattığını anlatan Lavrov, "Bu sürecin oy birliğiyle alınan siyasi karar sonucu BRICS'e kabul edilen Güney Afrika'nın dönem başkanlığında bu kadar dinamik hale gelmesi sembolik anlam taşıyor" ifadelerini kullandı.

'Önceliklerimiz arasında ulusal para birimlerinin rolünün artırılması var'

Lavrov, BRICS'in öncelikleri arasında Yeni Kalkınma Bankası'nın, BRICS'in döviz rezervleri havuzunun potansiyelinin pekiştirilmesi, ödeme mekanizmalarının kusursuz hale getirilmesi, karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin rolünün artırılması olduğunu da belirtti.

'Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazırız'

Bu arada Lavrov, Rusya'nın Afrika kıtasının gıda ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesine yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde St. Petersburg'da düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'ndan yapılan görüşmeler çerçevesinde kıtadaki ekonomik büyümeye katkıda bulunmaya, gıda ve enerji bileşenleri de dahil bölgedeki güvenliği pekiştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg kentinde yapılacak. Zirveye Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri bizzat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Zirvesi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
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