https://sputniknews.com.tr/20230821/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1074807932.html
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T17:06+0300
2023-08-21T17:06+0300
2023-08-21T17:13+0300
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deprem
kahramanmaraş
türkiye
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Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
17:06 21.08.2023 (güncellendi: 17:13 21.08.2023) Abone ol
AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.