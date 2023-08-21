https://sputniknews.com.tr/20230821/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1074807932.html

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.54'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T17:06+0300

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afad

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kahramanmaraş

türkiye

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Kahramanmaraş'ta saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 5,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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