https://sputniknews.com.tr/20230821/kabine-toplantisi-sona-erdi-1074812651.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T19:47+0300
2023-08-21T19:47+0300
2023-08-21T19:53+0300
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kabine toplantısı bitti mi, kabine toplantısında ne kararlar alındı, erdoğan son dakika açıklaması,
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor
19:47 21.08.2023 (güncellendi: 19:53 21.08.2023)
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