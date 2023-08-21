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İstanbul'da kültür merkezinde yangın
İstanbul'da kültür merkezinde yangın
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/kadikoyde-binadaki-yangindan-kurtulmak-icin-3-kattan-atladi-hayatini-kaybetti-1074789948.html
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esenyurt, yangın, istanbul, video
esenyurt, yangın, istanbul, video

İstanbul'da kültür merkezinde yangın

11:23 21.08.2023 (güncellendi: 12:17 21.08.2023)
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Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.
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