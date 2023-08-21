https://sputniknews.com.tr/20230821/istanbulda-kultur-merkezinde-yangin-1074795865.html
İstanbul'da kültür merkezinde yangın
İstanbul'da kültür merkezinde yangın
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T11:23+0300
2023-08-21T11:23+0300
2023-08-21T12:17+0300
türkiye
esenyurt
yangın
istanbul
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074796974_0:458:1526:1316_1920x0_80_0_0_9fe73fe500f394b22803526d0074c6ca.png
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/kadikoyde-binadaki-yangindan-kurtulmak-icin-3-kattan-atladi-hayatini-kaybetti-1074789948.html
türkiye
esenyurt
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074796974_0:315:1526:1460_1920x0_80_0_0_d8e3b444675825f1dedabd356cd9c106.png
yangın kültür merkezi
yangın kültür merkezi
2023-08-21T11:23+0300
true
PT0M50S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
esenyurt, yangın, istanbul, video
esenyurt, yangın, istanbul, video
İstanbul'da kültür merkezinde yangın
11:23 21.08.2023 (güncellendi: 12:17 21.08.2023) Abone ol
Esenyurt'ta kültür merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Anka Kuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın dış cephesi ve çatısında başlayan yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, binada hasar oluştu.
Ekiplerin, soğutma çalışması devam ediyor.