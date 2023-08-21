https://sputniknews.com.tr/20230821/irlandadaki-ukraynali-siginmacilar-ucretsiz-yemegin-kaldirilmasi-sonrasi-isyan-cikardi-1074809249.html

İrlanda’daki Ukraynalı sığınmacılar ücretsiz yemeğin kaldırılması sonrası isyan çıkardı

İrlanda’daki Ukraynalı sığınmacılar ücretsiz yemeğin kaldırılması sonrası isyan çıkardı

İrlanda gazetesi Sunday World, İrlanda'da bir otele yerleştirilen Ukraynalı sığınmacıların, devletin kendilerine ücretsiz yemek temin etmeyi reddetmesi... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T17:29+0300

2023-08-21T17:29+0300

2023-08-21T17:31+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

sığınmacı

yemek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101609/45/1016094524_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_4ff870c33b055f0c8c3c6ba39a89ffa4.jpg

Sunday World'de Gabija Gataveckaite imzalı yazıda, İrlanda hükümetinin, Ukraynalı sığınmacıların yemek parası ödemesi gerektiğini duyurduğu ifade edildi. Bu paranın, büyükler için günlük 10 euro, çocuklar için de 5 euro olduğu bildirildi.Gataveckaite, “Ancak bu, Mayo Kontluğu’nun Castlebar ilçesinde, 333 Ukraynalı sığınmacı ve diğer ülkelerden uluslararası koruma başvurusu yapan 132 kişiyi barındıran Breaffy Woods Oteli’nde yaşayanların tepkisiyle karşılandı” diye yazdı.Sığınmacılar, otelin genel müdürü Wilson Bird’e yazdıkları mektupta, yiyeceğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 'sağlık standartlarını' karşılamadığını ve 'sunulan maliyete eşdeğer olmadığını' iddia etti. Ukraynalılar, 'endişelerini ve toplu muhalefetlerini' dile getirdi.Mektupta, “Otel yönetiminin, diğer uyruklulara yemek parası ödeme zorunluluğu getirmemesi ayrımcılık olarak kabul edilebilir” ifadesine yer verildi.Ülke yönetimi duruma el koyarak, otel yönetiminin sadece yeni kurallara uyduğunu ve yemek parasının zorunlu uygulama olduğunu açıkladı.Ukraynalı sığınmacılara verilen cevapta, otel odalarında yemek pişirmenin katiyen yasak olduğu ve antisosyal davranış olarak değerlendirildiği kaydedildi.Açıklamada, “Yemek parasını ödemezseniz konaklama sağlayıcısına bunu departmana bildirmesi talimatı verilmiştir ve bu durumda otelde kalamazsınız” diye bildirildi.Yazıda, halihazırda İrlanda’da yaklaşık 85 bin Ukraynalı sığınmacının bulunduğu iddia edildi.

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, sığınmacı, yemek