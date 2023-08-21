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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/irlandadaki-ukraynali-siginmacilar-ucretsiz-yemegin-kaldirilmasi-sonrasi-isyan-cikardi-1074809249.html
İrlanda’daki Ukraynalı sığınmacılar ücretsiz yemeğin kaldırılması sonrası isyan çıkardı
İrlanda’daki Ukraynalı sığınmacılar ücretsiz yemeğin kaldırılması sonrası isyan çıkardı
İrlanda gazetesi Sunday World, İrlanda'da bir otele yerleştirilen Ukraynalı sığınmacıların, devletin kendilerine ücretsiz yemek temin etmeyi reddetmesi... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T17:29+0300
2023-08-21T17:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
sığınmacı
yemek
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Sunday World'de Gabija Gataveckaite imzalı yazıda, İrlanda hükümetinin, Ukraynalı sığınmacıların yemek parası ödemesi gerektiğini duyurduğu ifade edildi. Bu paranın, büyükler için günlük 10 euro, çocuklar için de 5 euro olduğu bildirildi.Gataveckaite, “Ancak bu, Mayo Kontluğu’nun Castlebar ilçesinde, 333 Ukraynalı sığınmacı ve diğer ülkelerden uluslararası koruma başvurusu yapan 132 kişiyi barındıran Breaffy Woods Oteli’nde yaşayanların tepkisiyle karşılandı” diye yazdı.Sığınmacılar, otelin genel müdürü Wilson Bird’e yazdıkları mektupta, yiyeceğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 'sağlık standartlarını' karşılamadığını ve 'sunulan maliyete eşdeğer olmadığını' iddia etti. Ukraynalılar, 'endişelerini ve toplu muhalefetlerini' dile getirdi.Mektupta, “Otel yönetiminin, diğer uyruklulara yemek parası ödeme zorunluluğu getirmemesi ayrımcılık olarak kabul edilebilir” ifadesine yer verildi.Ülke yönetimi duruma el koyarak, otel yönetiminin sadece yeni kurallara uyduğunu ve yemek parasının zorunlu uygulama olduğunu açıkladı.Ukraynalı sığınmacılara verilen cevapta, otel odalarında yemek pişirmenin katiyen yasak olduğu ve antisosyal davranış olarak değerlendirildiği kaydedildi.Açıklamada, “Yemek parasını ödemezseniz konaklama sağlayıcısına bunu departmana bildirmesi talimatı verilmiştir ve bu durumda otelde kalamazsınız” diye bildirildi.Yazıda, halihazırda İrlanda’da yaklaşık 85 bin Ukraynalı sığınmacının bulunduğu iddia edildi.
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ukrayna, ukrayna krizi, sığınmacı, yemek
ukrayna, ukrayna krizi, sığınmacı, yemek

İrlanda’daki Ukraynalı sığınmacılar ücretsiz yemeğin kaldırılması sonrası isyan çıkardı

17:29 21.08.2023 (güncellendi: 17:31 21.08.2023)
© Sputnik / Aleksandr PogotovUkrayna'lı sığınmacılar
Ukrayna'lı sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Aleksandr Pogotov
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İrlanda gazetesi Sunday World, İrlanda'da bir otele yerleştirilen Ukraynalı sığınmacıların, devletin kendilerine ücretsiz yemek temin etmeyi reddetmesi nedeniyle isyan çıkardığını yazdı.
Sunday World'de Gabija Gataveckaite imzalı yazıda, İrlanda hükümetinin, Ukraynalı sığınmacıların yemek parası ödemesi gerektiğini duyurduğu ifade edildi. Bu paranın, büyükler için günlük 10 euro, çocuklar için de 5 euro olduğu bildirildi.
Gataveckaite, “Ancak bu, Mayo Kontluğu’nun Castlebar ilçesinde, 333 Ukraynalı sığınmacı ve diğer ülkelerden uluslararası koruma başvurusu yapan 132 kişiyi barındıran Breaffy Woods Oteli’nde yaşayanların tepkisiyle karşılandı” diye yazdı.
Sığınmacılar, otelin genel müdürü Wilson Bird’e yazdıkları mektupta, yiyeceğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen 'sağlık standartlarını' karşılamadığını ve 'sunulan maliyete eşdeğer olmadığını' iddia etti. Ukraynalılar, 'endişelerini ve toplu muhalefetlerini' dile getirdi.
Mektupta, “Otel yönetiminin, diğer uyruklulara yemek parası ödeme zorunluluğu getirmemesi ayrımcılık olarak kabul edilebilir” ifadesine yer verildi.
Ülke yönetimi duruma el koyarak, otel yönetiminin sadece yeni kurallara uyduğunu ve yemek parasının zorunlu uygulama olduğunu açıkladı.
Ukraynalı sığınmacılara verilen cevapta, otel odalarında yemek pişirmenin katiyen yasak olduğu ve antisosyal davranış olarak değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, “Yemek parasını ödemezseniz konaklama sağlayıcısına bunu departmana bildirmesi talimatı verilmiştir ve bu durumda otelde kalamazsınız” diye bildirildi.
Yazıda, halihazırda İrlanda’da yaklaşık 85 bin Ukraynalı sığınmacının bulunduğu iddia edildi.
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