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https://sputniknews.com.tr/20230821/ingiliz-basini-ingilterede-burokratlarin-rusyaya-dusman-ulke-demesi-yasaklandi-1074817281.html
İngiliz basını: İngiltere'de bürokratların Rusya'ya 'düşman ülke' demesi yasaklandı
İngiliz basını: İngiltere'de bürokratların Rusya'ya 'düşman ülke' demesi yasaklandı
İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın hükümet çalışanlarına Rusya'yı 'düşman ülke' olarak adlandırma yasağı getirdiği belirtildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T23:36+0300
2023-08-21T23:36+0300
dünya
ingiltere
ingiltere dışişleri bakanlığı
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Times gazetesinin haberine göre 'Çin'i üzmekten' çekinen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümette görevli bürokratların 'düşman ülke' ifadesini kullanmasını yasakladı. Yasak kapsamına Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkeler de dahil edildi.Haberde, "Bu ifadenin hükümet belgelerinde ve devlet yetkilileri, bakanlar ve danışmanlar arasında e-posta ile WhatsApp üzerinden yapılan sıradan iç mesajlaşmalarda kullanılması fiilen yasaklandı" dendi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce 'düşman ülke' ifadesinin kullanıldığı gerekçesiyle bürokratlardan birinin belgesini geri çevirdiği bilgisini paylaşan gazete, bakanlığın "Devletler, doğaları gereği kendi başlarına düşman değildir, sadece düşmanca eylemler gerçekleştirirler" açıklamasını yaptığını aktardı.Bakanlığın bu adımı Çin'le diplomatik ilişkileri düzeltmek için attığını ancak bunun diğer ülkeleri de kapsayan bir uygulama olduğunu kaydeden Times, karara göre Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın da artık 'düşman ülke' olarak adlandırılmayacağına dikkat çekti.Gazete, önceki hükümetler döneminde yayınlanan belgelerde yer alan 'düşman ülkeler' ifadesinin 'düşman aktörler', 'düşmanca devlet faaliyetleri' ifadesinin de 'devlet tehditleri' olarak değiştirildiğini ekledi.
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ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, global times, rusya
ingiltere, ingiltere dışişleri bakanlığı, global times, rusya

İngiliz basını: İngiltere'de bürokratların Rusya'ya 'düşman ülke' demesi yasaklandı

23:36 21.08.2023
© AAİngiltere Bayrağı
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın hükümet çalışanlarına Rusya'yı 'düşman ülke' olarak adlandırma yasağı getirdiği belirtildi.
Times gazetesinin haberine göre 'Çin'i üzmekten' çekinen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, hükümette görevli bürokratların 'düşman ülke' ifadesini kullanmasını yasakladı. Yasak kapsamına Rusya, Kuzey Kore ve İran gibi ülkeler de dahil edildi.

Haberde, "Bu ifadenin hükümet belgelerinde ve devlet yetkilileri, bakanlar ve danışmanlar arasında e-posta ile WhatsApp üzerinden yapılan sıradan iç mesajlaşmalarda kullanılması fiilen yasaklandı" dendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce 'düşman ülke' ifadesinin kullanıldığı gerekçesiyle bürokratlardan birinin belgesini geri çevirdiği bilgisini paylaşan gazete, bakanlığın "Devletler, doğaları gereği kendi başlarına düşman değildir, sadece düşmanca eylemler gerçekleştirirler" açıklamasını yaptığını aktardı.

Bakanlığın bu adımı Çin'le diplomatik ilişkileri düzeltmek için attığını ancak bunun diğer ülkeleri de kapsayan bir uygulama olduğunu kaydeden Times, karara göre Rusya, Kuzey Kore ve İran'ın da artık 'düşman ülke' olarak adlandırılmayacağına dikkat çekti.

Gazete, önceki hükümetler döneminde yayınlanan belgelerde yer alan 'düşman ülkeler' ifadesinin 'düşman aktörler', 'düşmanca devlet faaliyetleri' ifadesinin de 'devlet tehditleri' olarak değiştirildiğini ekledi.
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