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Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html
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istanbul, vale, cinayet
istanbul, vale, cinayet

Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

13:24 21.08.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW012232Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT-AW012232
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İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü.
Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.
Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.

Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.
Savaş değil düğün... Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
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Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar
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