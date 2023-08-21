https://sputniknews.com.tr/20230821/hirsizlari-durdurmak-isteyen-vale-olduruldu-1074801241.html
Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:24+0300
2023-08-21T13:24+0300
2023-08-21T13:24+0300
türkiye
istanbul
vale
cinayet
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Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html
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istanbul, vale, cinayet
Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü
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İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü.
Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.
Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.
Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.