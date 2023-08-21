https://sputniknews.com.tr/20230821/hirsizlari-durdurmak-isteyen-vale-olduruldu-1074801241.html

Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

Hırsızları durdurmak isteyen vale öldürüldü

İstanbul Başakşehir'de otomobil hırsızlarını engellemek isteyen bir vale vurularak öldürüldü. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T13:24+0300

2023-08-21T13:24+0300

2023-08-21T13:24+0300

türkiye

istanbul

vale

cinayet

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Olay, Bahçeşehir Gölet Parkı'nda meydana geldi. Araçla parka gelen bir grup, vale noktasındaki araba anahtarlarını çalıp kaçmaya çalıştı.Bu sırada orada çalışan Ogün T. durumu fark edip aracı kovalamaya başladı.Zanlılardan biri valeye doğru iki el ateş etti. Ogün T. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, kaçan zanlıları arıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html

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istanbul, vale, cinayet