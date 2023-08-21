https://sputniknews.com.tr/20230821/hazine-alacaklari-temmuz-sonu-itibariyla-257-milyar-lira-oldu-1074814305.html

Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu

Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu

Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T20:46+0300

2023-08-21T20:46+0300

2023-08-21T20:46+0300

ekonomi

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.

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hazine, hazine ve maliye bakanlığı