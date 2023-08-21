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https://sputniknews.com.tr/20230821/hazine-alacaklari-temmuz-sonu-itibariyla-257-milyar-lira-oldu-1074814305.html
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T20:46+0300
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ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.
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hazine, hazine ve maliye bakanlığı
hazine, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu

20:46 21.08.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSETürk lirası
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© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.
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