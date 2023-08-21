https://sputniknews.com.tr/20230821/hazine-alacaklari-temmuz-sonu-itibariyla-257-milyar-lira-oldu-1074814305.html
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T20:46+0300
2023-08-21T20:46+0300
2023-08-21T20:46+0300
ekonomi
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
hazine, hazine ve maliye bakanlığı
hazine, hazine ve maliye bakanlığı
Hazine alacakları temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu
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Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, temmuz sonu itibarıyla 25,7 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 2,1 milyar lira tahsil edildi.