https://sputniknews.com.tr/20230821/guney-afrika-lideri-ramaphosa-bricsten-en-az-5-milyar-dolar-aldik-1074815203.html
Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası’ndan, yol yapımı, su ve enerji temini için 100 milyar rand (en az... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T21:28+0300
2023-08-21T21:28+0300
2023-08-21T21:28+0300
dünya
cyril ramaphosa
brics
brics
brics zirvesi
yeni kalkınma bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074815042_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_170c82214862d1bcd6b8a8a03f8bec0f.jpg
Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi vesilesiyle halka seslenen Ramaphosa, “Güney Afrika, BRICS ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası’nın hizmetlerinden yararlandı. Banka, ülkemizde yol yapımı, su temini ve enerji gibi sektörlerde 100 milyar rand değerinde çok sayıda altyapı projesi için finansman sağladı” açıklamasında bulundu.Ramaphosa, “Diğer BRICS ülkeleri ile ticaret ve yatırım bağlarının yanı sıra teknoloji, güvenlik ve inovasyon gibi alanlarda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendiriyoruz” diye ekledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074815042_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_e1fb5ed13f6c6f3b23065b1c01f67a6b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
cyril ramaphosa, brics, brics, brics zirvesi, yeni kalkınma bankası
cyril ramaphosa, brics, brics, brics zirvesi, yeni kalkınma bankası
Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
Abone ol
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası’ndan, yol yapımı, su ve enerji temini için 100 milyar rand (en az 5.2 milyar dolar) aldıklarını belirtti.
Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi vesilesiyle halka seslenen Ramaphosa, “Güney Afrika, BRICS ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası’nın hizmetlerinden yararlandı. Banka, ülkemizde yol yapımı, su temini ve enerji gibi sektörlerde 100 milyar rand değerinde çok sayıda altyapı projesi için finansman sağladı” açıklamasında bulundu.
Ramaphosa, “Diğer BRICS ülkeleri ile ticaret ve yatırım bağlarının yanı sıra teknoloji, güvenlik ve inovasyon gibi alanlarda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendiriyoruz” diye ekledi.