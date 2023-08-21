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https://sputniknews.com.tr/20230821/guney-afrika-lideri-ramaphosa-bricsten-en-az-5-milyar-dolar-aldik-1074815203.html
Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası’ndan, yol yapımı, su ve enerji temini için 100 milyar rand (en az... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T21:28+0300
2023-08-21T21:28+0300
dünya
cyril ramaphosa
brics
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brics zirvesi
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Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi vesilesiyle halka seslenen Ramaphosa, “Güney Afrika, BRICS ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası’nın hizmetlerinden yararlandı. Banka, ülkemizde yol yapımı, su temini ve enerji gibi sektörlerde 100 milyar rand değerinde çok sayıda altyapı projesi için finansman sağladı” açıklamasında bulundu.Ramaphosa, “Diğer BRICS ülkeleri ile ticaret ve yatırım bağlarının yanı sıra teknoloji, güvenlik ve inovasyon gibi alanlarda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendiriyoruz” diye ekledi.
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cyril ramaphosa, brics, brics, brics zirvesi, yeni kalkınma bankası
cyril ramaphosa, brics, brics, brics zirvesi, yeni kalkınma bankası

Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık

21:28 21.08.2023
© Sputnik / Алексей Даничев / Multimedya arşivine gidinGüney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa
Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Алексей Даничев
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Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası’ndan, yol yapımı, su ve enerji temini için 100 milyar rand (en az 5.2 milyar dolar) aldıklarını belirtti.
Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi vesilesiyle halka seslenen Ramaphosa, “Güney Afrika, BRICS ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası’nın hizmetlerinden yararlandı. Banka, ülkemizde yol yapımı, su temini ve enerji gibi sektörlerde 100 milyar rand değerinde çok sayıda altyapı projesi için finansman sağladı” açıklamasında bulundu.
Ramaphosa, “Diğer BRICS ülkeleri ile ticaret ve yatırım bağlarının yanı sıra teknoloji, güvenlik ve inovasyon gibi alanlarda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendiriyoruz” diye ekledi.
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