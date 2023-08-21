https://sputniknews.com.tr/20230821/guney-afrika-lideri-ramaphosa-bricsten-en-az-5-milyar-dolar-aldik-1074815203.html

Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık

Güney Afrika lideri Ramaphosa: BRICS’ten en az 5 milyar dolar aldık

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, BRICS tarafından kurulan Yeni Kalkınma Bankası’ndan, yol yapımı, su ve enerji temini için 100 milyar rand (en az... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T21:28+0300

2023-08-21T21:28+0300

2023-08-21T21:28+0300

dünya

cyril ramaphosa

brics

brics

brics zirvesi

yeni kalkınma bankası

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Güney Afrika’da yapılacak BRICS Zirvesi vesilesiyle halka seslenen Ramaphosa, “Güney Afrika, BRICS ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası’nın hizmetlerinden yararlandı. Banka, ülkemizde yol yapımı, su temini ve enerji gibi sektörlerde 100 milyar rand değerinde çok sayıda altyapı projesi için finansman sağladı” açıklamasında bulundu.Ramaphosa, “Diğer BRICS ülkeleri ile ticaret ve yatırım bağlarının yanı sıra teknoloji, güvenlik ve inovasyon gibi alanlarda iş birliğini istikrarlı bir şekilde güçlendiriyoruz” diye ekledi.

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2023

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cyril ramaphosa, brics, brics, brics zirvesi, yeni kalkınma bankası