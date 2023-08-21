https://sputniknews.com.tr/20230821/guney-afrika-brics-zirvesine-40tan-fazla-yabanci-lider-katilacak-1074804837.html

Güney Afrika: BRICS Zirvesi'ne 40'tan fazla yabancı lider katılacak

Güney Afrika: BRICS Zirvesi'ne 40'tan fazla yabancı lider katılacak

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kgwete, Johannesburg kentinde yarın başlayacak olan BRICS Zirvesi'ne 40'ın üzerinde yabancı liderin katılacağını... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T15:33+0300

2023-08-21T15:33+0300

2023-08-21T15:33+0300

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20'den fazla ülkenin üyelik için resmi başvuruda bulunduğu belirtilen BRICS grubunun yarın başlayacak zirvesine yoğun bir ilgi söz konusu.Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nelson Kgwete, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Johannesburg'daki zirvenin 40'tan fazla ülkenin liderinin katılımıyla gerçekleşeceğini vurguladı.22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak.Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinin bildirdiğine göre Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230821/lavrov-brics-ulkeleri-yeni-kolektif-hegemonya-olma-amaci-gutmuyor-1074800883.html

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minsk, belarus, güney afrika, naledi pandor, brics, brics zirvesi, rusya, çin, hindistan, brezilya