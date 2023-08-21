https://sputniknews.com.tr/20230821/genc-ciftci-dugununde-bicerdoveri-gelin-arabasi-yapti-1074788034.html

Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı

Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

çift

edirne

düğün

araba

biçerdöver

biçerdöver

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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, Nur Sena Altınordu ve Mustafa Fıçı çifti, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.Düğünde gelin arabası olarak biçerdöver tercih edildi. Çiftçilik yapan Mustafa Fıçı, süslediği biçerdöver ile Nur Sena'yı Yenimuhacir Beldesi'nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar getirdi. Biçerdöverin önünde bulunan konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve aile üyeleri tarafından karşılandı.

türkiye

edirne

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çift, edirne, düğün, araba, biçerdöver, biçerdöver