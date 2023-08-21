https://sputniknews.com.tr/20230821/genc-ciftci-dugununde-bicerdoveri-gelin-arabasi-yapti-1074788034.html
Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı
Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T00:53+0300
2023-08-21T00:53+0300
2023-08-21T00:55+0300
türkiye
çift
edirne
düğün
araba
biçerdöver
biçerdöver
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074787877_0:400:1243:1099_1920x0_80_0_0_579c93d55ee87c7ceca33953aba46430.jpg
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, Nur Sena Altınordu ve Mustafa Fıçı çifti, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.Düğünde gelin arabası olarak biçerdöver tercih edildi. Çiftçilik yapan Mustafa Fıçı, süslediği biçerdöver ile Nur Sena'yı Yenimuhacir Beldesi'nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar getirdi. Biçerdöverin önünde bulunan konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve aile üyeleri tarafından karşılandı.
türkiye
edirne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/15/1074787877_0:284:1243:1216_1920x0_80_0_0_20384d660c40938bcf94cc65a3c22895.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çift, edirne, düğün, araba, biçerdöver, biçerdöver
çift, edirne, düğün, araba, biçerdöver, biçerdöver
Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı
00:53 21.08.2023 (güncellendi: 00:55 21.08.2023) Abone ol
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, Nur Sena Altınordu ve Mustafa Fıçı çifti, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.
Düğünde gelin arabası olarak biçerdöver tercih edildi. Çiftçilik yapan Mustafa Fıçı, süslediği biçerdöver ile Nur Sena'yı Yenimuhacir Beldesi'nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar getirdi.
Biçerdöverin önünde bulunan konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve aile üyeleri tarafından karşılandı.