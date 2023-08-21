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https://sputniknews.com.tr/20230821/genc-ciftci-dugununde-bicerdoveri-gelin-arabasi-yapti-1074788034.html
Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı
Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
çift
edirne
düğün
araba
biçerdöver
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, Nur Sena Altınordu ve Mustafa Fıçı çifti, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.Düğünde gelin arabası olarak biçerdöver tercih edildi. Çiftçilik yapan Mustafa Fıçı, süslediği biçerdöver ile Nur Sena'yı Yenimuhacir Beldesi'nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar getirdi. Biçerdöverin önünde bulunan konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve aile üyeleri tarafından karşılandı.
türkiye
edirne
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çift, edirne, düğün, araba, biçerdöver, biçerdöver
çift, edirne, düğün, araba, biçerdöver, biçerdöver

Genç çiftçi, düğününde biçerdöveri gelin arabası yaptı

00:53 21.08.2023 (güncellendi: 00:55 21.08.2023)
© İHA / İLKER GÜREL-Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA / İLKER GÜREL-
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Edirne’nin Keşan ilçesinde, Nur Sena ve Mustafa Fıçı çiftinin düğününde, gelin arabası olarak biçerdöver kullanıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen köyünde, Nur Sena Altınordu ve Mustafa Fıçı çifti, düzenlenen düğünle dünya evine girdi.
Düğünde gelin arabası olarak biçerdöver tercih edildi. Çiftçilik yapan Mustafa Fıçı, süslediği biçerdöver ile Nur Sena'yı Yenimuhacir Beldesi'nden alarak, düğünün yapılacağı Türkmen köyüne kadar getirdi.
Biçerdöverin önünde bulunan konvoy, Türkmen köyü girişinde köylüler ve aile üyeleri tarafından karşılandı.
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