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Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm
Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm
Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçileceği açıklandı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T23:11+0300
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dünya
fransa
aşırı sıcaklar
sıcak hava
avrupa
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Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceğini açıkladı.Bu duruma geçilmesinde sıcaklıklardaki artışın göz önünde bulundurulmasının etkili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, söz konusu kararın Rhone, Drome, Ardeche ve Haute-Loire bölgelerini kapsadığını belirtti.Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.Fransız hükümeti de Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.
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fransa, aşırı sıcaklar, sıcak hava, avrupa
fransa, aşırı sıcaklar, sıcak hava, avrupa

Fransa'da aşırı sıcaklar: 4 bölgede kırmızı alarm

23:11 21.08.2023
© AP Photo / Nam Y. HuhABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı
ABD - sıcak hava - aşırı sıcaklık - hava sıcaklığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AP Photo / Nam Y. Huh
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Fransa'da son günlerdeki aşırı sıcaklar sebebiyle 4 bölgede kırmızı alarm durumuna geçileceği açıklandı.
Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, ülkede aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verilen 50 bölgeden 4'ünde kırmızı alarm durumuna geçileceğini açıkladı.
Bu duruma geçilmesinde sıcaklıklardaki artışın göz önünde bulundurulmasının etkili olduğunu söyleyen Fransız Bakan, söz konusu kararın Rhone, Drome, Ardeche ve Haute-Loire bölgelerini kapsadığını belirtti.
Ülkede yakın zamanda yüksek sıcaklıklar nedeniyle 50 bölgede turuncu alarm verilmişti.
Fransız Meteoroloji İdaresi, bu bölgelerde yangın riskine karşı uyarıda bulunmuştu.
Fransız hükümeti de Paris, Lyon ve Marsilya kentleri dahil sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerdeki tren istasyonlarında ücretsiz su hizmeti vermeye başladığını duyurmuştu.
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