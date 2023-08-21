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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/esaretten-kurtulan-rus-asker-ukrayna-guvenlik-servisi-askerlerin-ailelerinden-santajla-para-aliyor-1074810052.html
Esaretten kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor
Esaretten kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor
Ukrayna'daki esaretten kurtulan Rus asker Viktor Raidin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanlarının askerlerin akrabalarından şantajla para topladığını... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T18:06+0300
2023-08-21T18:06+0300
ukrayna krizi
rus askeri
ukrayna krizi
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Sputnik'e demeç veren Rus asker Raidin, "O (SBU çalışanı), Telegram'dan aradı, annemin sesini duyup şunları söyledim: 'Anne, esir düştüm, şimdi sana bir hesap numarası atacaklar, arkadaşım Danil'le konuş, o sana neyi nereye yatıracağını söyleyecek, eğer parayı göndermezsen beni öldürecekler.' O (SBU çalışanı), bunları söylememi söyledi. Ben de onun dediği gibi söyledim" ifadelerini kullandı.Raidin, daha sonra yaşananları şöyle anlattı: Bazen askerlerin akrabalarının ödeme yaptığını ancak bunun durum değiştirmediğini kaydeden Raidin, bir silah arkadaşının, eşinin Ukraynalılara para yatırmasına rağmen, 6 ayı aşkın bir süredir esir olduğunu söyledi.Raidin, "Hiçbir şey değişmedi, önceden olduğu gibi dövüyorlar. Söyledikleri tek şey, 'Belki de, her şey yolunda giderse, sizi daha hızlı takas ederler' oldu. Para yatırdılar ancak arkadaşım altı veya yedi aydır orada duruyor" dedi.Esarette kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor
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rus askeri, ukrayna krizi, ukrayna

Esaretten kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor

18:06 21.08.2023
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Ukrayna'daki esaretten kurtulan Rus asker Viktor Raidin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanlarının askerlerin akrabalarından şantajla para topladığını belirtti.
Sputnik'e demeç veren Rus asker Raidin, "O (SBU çalışanı), Telegram'dan aradı, annemin sesini duyup şunları söyledim: 'Anne, esir düştüm, şimdi sana bir hesap numarası atacaklar, arkadaşım Danil'le konuş, o sana neyi nereye yatıracağını söyleyecek, eğer parayı göndermezsen beni öldürecekler.' O (SBU çalışanı), bunları söylememi söyledi. Ben de onun dediği gibi söyledim" ifadelerini kullandı.

Raidin, daha sonra yaşananları şöyle anlattı:
"Bunun sonucunda annemin Danil'i aradığı ortaya çıktı. Danil polisi aradı ve kendisine 'Hiçbir halükarda parayı yatırmayın, bu bir dolandırıcılık, ona bir şey olmayacak, eğer esirse er ya da geç onu takas edecekler.' Yani onlar bundan bir şey elde edemedi."
Bazen askerlerin akrabalarının ödeme yaptığını ancak bunun durum değiştirmediğini kaydeden Raidin, bir silah arkadaşının, eşinin Ukraynalılara para yatırmasına rağmen, 6 ayı aşkın bir süredir esir olduğunu söyledi.
Raidin, "Hiçbir şey değişmedi, önceden olduğu gibi dövüyorlar. Söyledikleri tek şey, 'Belki de, her şey yolunda giderse, sizi daha hızlı takas ederler' oldu. Para yatırdılar ancak arkadaşım altı veya yedi aydır orada duruyor" dedi.Esarette kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor
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