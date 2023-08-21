https://sputniknews.com.tr/20230821/esaretten-kurtulan-rus-asker-ukrayna-guvenlik-servisi-askerlerin-ailelerinden-santajla-para-aliyor-1074810052.html

Esaretten kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor

Esaretten kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor

Ukrayna'daki esaretten kurtulan Rus asker Viktor Raidin, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) çalışanlarının askerlerin akrabalarından şantajla para topladığını... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T18:06+0300

2023-08-21T18:06+0300

2023-08-21T18:06+0300

ukrayna krizi

rus askeri

ukrayna krizi

ukrayna

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Sputnik'e demeç veren Rus asker Raidin, "O (SBU çalışanı), Telegram'dan aradı, annemin sesini duyup şunları söyledim: 'Anne, esir düştüm, şimdi sana bir hesap numarası atacaklar, arkadaşım Danil'le konuş, o sana neyi nereye yatıracağını söyleyecek, eğer parayı göndermezsen beni öldürecekler.' O (SBU çalışanı), bunları söylememi söyledi. Ben de onun dediği gibi söyledim" ifadelerini kullandı.Raidin, daha sonra yaşananları şöyle anlattı: Bazen askerlerin akrabalarının ödeme yaptığını ancak bunun durum değiştirmediğini kaydeden Raidin, bir silah arkadaşının, eşinin Ukraynalılara para yatırmasına rağmen, 6 ayı aşkın bir süredir esir olduğunu söyledi.Raidin, "Hiçbir şey değişmedi, önceden olduğu gibi dövüyorlar. Söyledikleri tek şey, 'Belki de, her şey yolunda giderse, sizi daha hızlı takas ederler' oldu. Para yatırdılar ancak arkadaşım altı veya yedi aydır orada duruyor" dedi.Esarette kurtulan Rus asker: Ukrayna Güvenlik Servisi, askerlerin ailelerinden şantajla para alıyor

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