https://sputniknews.com.tr/20230821/danimarkanin-ankara-buyukelciligi-maslahatguzari-ve-hollandanin-elci-mustesari-bakanliga-cagrildi-1074807684.html
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T17:02+0300
2023-08-21T17:02+0300
2023-08-21T17:16+0300
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dışişleri bakanlığı, son dakika, danimarka, hollanda
dışişleri bakanlığı, son dakika, danimarka, hollanda
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı
17:02 21.08.2023 (güncellendi: 17:16 21.08.2023) Abone ol
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Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.