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Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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dışişleri bakanlığı, son dakika, danimarka, hollanda
dışişleri bakanlığı, son dakika, danimarka, hollanda

Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Elçi-Müsteşarı bakanlığa çağrıldı

17:02 21.08.2023 (güncellendi: 17:16 21.08.2023)
© DHATürkiye Dışişleri Bakanlığı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© DHA
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Ayrıntılar geliyor
Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin Bakanlığa çağrıldı.
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