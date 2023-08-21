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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'la olan ilişkilerin her alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
macaristan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik" bilgisini verdi.Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
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macaristan, recep tayyip erdoğan
macaristan, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım

00:08 21.08.2023
© İHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan’ın Kuruluş Günü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Budapeşte'de kendisine sevgi gösterisinde bulunan Macaristan vatandaşlarını selamladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'la olan ilişkilerin her alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik" bilgisini verdi.
Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"İlişkilerimizin her alanında önemli gelişmeler kaydediyoruz. İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar dolar düzeyini yakalayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Müşterek gayretlerle 6 milyar dolar ticaret hacmi hedefine de kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyoruz. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdiğimiz, münasebetlerimizi daha ileriye taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldığımız ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.
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