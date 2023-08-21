https://sputniknews.com.tr/20230821/cumhurbaskani-erdogandan-macaristan-ziyaretine-iliskin-paylasim-1074785175.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan ziyaretine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'la olan ilişkilerin her alanında önemli gelişmeler kaydettiklerini belirterek "İkili ticaret hacmimiz 2022 yılında 3,5 milyar... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T00:08+0300

2023-08-21T00:08+0300

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türkiye

macaristan

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, stratejik ortağımız ve NATO müttefikimiz Macaristan'ın kuruluş yıl dönümü ile Dünya Atletizm Şampiyonası etkinlikleri vesilesiyle Budapeşte'deydik. Ziyaretimizde Macaristan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile davetli diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya geldik" bilgisini verdi.Macaristan'la köklü ve sağlam dostluk bağlarına dayanan kapsamlı ilişkilere sahip olduklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği dolayısıyla Macaristan'ı tebrik ederek, organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

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