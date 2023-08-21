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Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, BRICS'in genişlemesini destekliyor
Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, BRICS'in genişlemesini destekliyor
Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in BRICS'in genişlemesini desteklediğini ve yeni ortakları memnuniyetle karşılayacağını ifade etti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'nin arifesinde Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "Çin, her zaman BRICS'in açık ve kapsayıcı bir mekanizma olduğuna inanmış olup Pekin, BRICS'in genişleme sürecini destekliyor ve çok sayıdaki fikirdaş ortağın BRICS'in büyük ailesine en kısa sürede girmesini memnuniyetle karşılıyor" dendi.Çin Dışişleri, ev sahibi ülke Güney Afrika'nın çalışmalarını desteklemek ve grup kapsamında çeşitli etkinlikleri birlikte organize etmek, BRICS dahilindeki işbirliğinin kaliteli şekilde gelişmesini desteklemek, tüm dünyada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına büyük katkı sunmak için BRICS'teki ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg kentinde yapılacak. Zirveye Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri bizzat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230819/sputnikten-brics-haber-ajanslari-icin-ortak-platform-gelistirme-onerisi-1074771044.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, brics, güney afrika, brezilya, hindistan, vladimir putin, rusya, ekonomi
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Pekin, BRICS'in genişlemesini destekliyor

11:42 21.08.2023 (güncellendi: 11:43 21.08.2023)
© AFP 2023 / Gulshan KhanÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Zirvesi'nde
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BRICS Zirvesi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AFP 2023 / Gulshan Khan
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Çin Dışişleri Bakanlığı, Pekin'in BRICS'in genişlemesini desteklediğini ve yeni ortakları memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.
22-24 Ağustos tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak BRICS Zirvesi'nin arifesinde Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan Sputnik'e bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çin, her zaman BRICS'in açık ve kapsayıcı bir mekanizma olduğuna inanmış olup Pekin, BRICS'in genişleme sürecini destekliyor ve çok sayıdaki fikirdaş ortağın BRICS'in büyük ailesine en kısa sürede girmesini memnuniyetle karşılıyor" dendi.

Çin Dışişleri, ev sahibi ülke Güney Afrika'nın çalışmalarını desteklemek ve grup kapsamında çeşitli etkinlikleri birlikte organize etmek, BRICS dahilindeki işbirliğinin kaliteli şekilde gelişmesini desteklemek, tüm dünyada barış, istikrar ve refahın sağlanmasına büyük katkı sunmak için BRICS'teki ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg kentinde yapılacak. Zirveye Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri bizzat, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yöntemiyle katılacak. Zirvede Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.
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