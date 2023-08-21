https://sputniknews.com.tr/20230821/brezilya-devlet-baskani-luna-brics-zirvesi-icin-guney-afrikada-1074801336.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS zirvesi için Güney Afrika'da
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS zirvesi için Güney Afrika'da
Brezilya Devlet Başkanı Lula, yarın başlayacak olan BRICS liderler zirvesi için Günay Afrika'ya gitti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T13:56+0300
2023-08-21T13:56+0300
2023-08-21T13:56+0300
brics zirvesi
brics
dünya
brezilya
luiz inacio lula da silva
rusya
vladimir putin
belarus
hindistan
çin
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22 Ağustos'ta başlayacak olan BRICS zirvesi, birliğe üye olan Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu zirve için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Güney Afrika'ya ulaştı. 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak. Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.Diğer konuların yanı sıra toplantı, birliğe yeni ülkeleri dahil etme kriterlerine karar verecek. BRICS'e katılmak isteyen ülkelerin listesi ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230821/lavrov-brics-ulkeleri-yeni-kolektif-hegemonya-olma-amaci-gutmuyor-1074800883.html
brezilya
rusya
belarus
hindistan
çin
güney afrika
çin halk cumhuriyeti
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brics zirvesi, brics, brezilya, luiz inacio lula da silva, rusya, vladimir putin, belarus, hindistan, çin, güney afrika, ekonomi, çin halk cumhuriyeti, daimi üye
brics zirvesi, brics, brezilya, luiz inacio lula da silva, rusya, vladimir putin, belarus, hindistan, çin, güney afrika, ekonomi, çin halk cumhuriyeti, daimi üye
Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS zirvesi için Güney Afrika'da
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Brezilya Devlet Başkanı Lula, yarın başlayacak olan BRICS liderler zirvesi için Günay Afrika'ya gitti.
22 Ağustos'ta başlayacak olan BRICS zirvesi, birliğe üye olan Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu zirve için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Güney Afrika'ya ulaştı.
22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak. Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.
Diğer konuların yanı sıra toplantı, birliğe yeni ülkeleri dahil etme kriterlerine karar verecek. BRICS'e katılmak isteyen ülkelerin listesi ise şöyle:
"Cezayir, Arjantin, Suudi Arabistan, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Senegal, Tayland, Venezuela ve Vietnam."