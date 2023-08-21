https://sputniknews.com.tr/20230821/brezilya-devlet-baskani-luna-brics-zirvesi-icin-guney-afrikada-1074801336.html

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS zirvesi için Güney Afrika'da

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS zirvesi için Güney Afrika'da

Brezilya Devlet Başkanı Lula, yarın başlayacak olan BRICS liderler zirvesi için Günay Afrika'ya gitti. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T13:56+0300

2023-08-21T13:56+0300

2023-08-21T13:56+0300

brics zirvesi

brics

dünya

brezilya

luiz inacio lula da silva

rusya

vladimir putin

belarus

hindistan

çin

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22 Ağustos'ta başlayacak olan BRICS zirvesi, birliğe üye olan Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi ülkelerin liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu zirve için Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva da Güney Afrika'ya ulaştı. 22-24 Ağustos tarihlerinde Johannesburg'da gerçekleştirilecek olan BRICS zirvesine Çin, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika liderleri katılacak. Etkinlikte Rusya'yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla zirveye katılacak. Daha önce Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin BRICS'e katılmak istediğini resmen beyan ettiğini söylemişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı basın servisinde bildirdiğine göre, Minsk, Mayıs ayında BRICS üyeliği için başvurdu.Diğer konuların yanı sıra toplantı, birliğe yeni ülkeleri dahil etme kriterlerine karar verecek. BRICS'e katılmak isteyen ülkelerin listesi ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230821/lavrov-brics-ulkeleri-yeni-kolektif-hegemonya-olma-amaci-gutmuyor-1074800883.html

brezilya

rusya

belarus

hindistan

çin

güney afrika

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