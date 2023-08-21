https://sputniknews.com.tr/20230821/bati-medyasi-ukraynadan-tahil-ve-yag-ihracati-son-bir-ayda-ucte-bir-oraninda-dustu-1074817161.html

Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü

Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştüğü bildirildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T23:32+0300

2023-08-21T23:32+0300

2023-08-21T23:32+0300

ukrayna krizi

tahıl

karadeniz tahıl koridoru

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in Ukraynalı danışmanlık şirketi UkrAgroConsult’ın verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştü.Haberde, “Ukrayna, 15 Ağustos itibarıyla dört hafta içinde 3.2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi, bu rakam Karadeniz anlaşmasının hala yürürlükte olduğu mayıs (4.4 milyon ton) ve haziran (4.8 milyon ton) aylarına göre daha düşük” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı Agrotrade Group şirketinin tahıl ihracatını tamamen Tuna Nehri üzerindeki limanlar üzerinden yönlendirdiğine dikkat çekilen haberde, ancak ihracat için bu rotayı seçmenin nakliye giderlerini yüzde 50 oranında artırdığı vurgulandı.Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü'nün (UCAB) verilerine de yer verilen habere göre, ülkenin birçok bölgesinde çiftçiler, piyasa fiyatlarının tahıl nakliye maliyetini karşılayamayacağı için kışlık mahsullerin ekimini azaltmayı düşünüyor olabilir.Daha önce Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Nikolay Solskiy, Kiev'in yakın geçmişte ayda 5-6 milyon ton tahıl ihraç ederken ‘tahıl koridoru olmadan’ ayda yaklaşık 3.5 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini açıklamıştı.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.

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tahıl, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna krizi, ukrayna, rusya