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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230821/bati-medyasi-ukraynadan-tahil-ve-yag-ihracati-son-bir-ayda-ucte-bir-oraninda-dustu-1074817161.html
Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü
Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü
Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştüğü bildirildi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T23:32+0300
2023-08-21T23:32+0300
ukrayna krizi
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
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ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in Ukraynalı danışmanlık şirketi UkrAgroConsult’ın verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştü.Haberde, “Ukrayna, 15 Ağustos itibarıyla dört hafta içinde 3.2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi, bu rakam Karadeniz anlaşmasının hala yürürlükte olduğu mayıs (4.4 milyon ton) ve haziran (4.8 milyon ton) aylarına göre daha düşük” ifadelerine yer verildi.Ukraynalı Agrotrade Group şirketinin tahıl ihracatını tamamen Tuna Nehri üzerindeki limanlar üzerinden yönlendirdiğine dikkat çekilen haberde, ancak ihracat için bu rotayı seçmenin nakliye giderlerini yüzde 50 oranında artırdığı vurgulandı.Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü'nün (UCAB) verilerine de yer verilen habere göre, ülkenin birçok bölgesinde çiftçiler, piyasa fiyatlarının tahıl nakliye maliyetini karşılayamayacağı için kışlık mahsullerin ekimini azaltmayı düşünüyor olabilir.Daha önce Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Nikolay Solskiy, Kiev'in yakın geçmişte ayda 5-6 milyon ton tahıl ihraç ederken ‘tahıl koridoru olmadan’ ayda yaklaşık 3.5 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini açıklamıştı.Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
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tahıl, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna krizi, ukrayna, rusya
tahıl, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna krizi, ukrayna, rusya

Batı medyası: Ukrayna'dan tahıl ve yağ ihracatı son bir ayda üçte bir oranında düştü

23:32 21.08.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Multimedya arşivine gidinTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştüğü bildirildi.
ABD merkezli ekonomi ağırlıklı haber sitesi Bloomberg’in Ukraynalı danışmanlık şirketi UkrAgroConsult’ın verilerine dayandırdığı haberine göre, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından Ukrayna'dan yapılan tahıl ve yağ ihracatının bir ayda üçte bir oranında düştü.
Haberde, “Ukrayna, 15 Ağustos itibarıyla dört hafta içinde 3.2 milyon ton tahıl, bitkisel yağ ve un ihraç edebildi, bu rakam Karadeniz anlaşmasının hala yürürlükte olduğu mayıs (4.4 milyon ton) ve haziran (4.8 milyon ton) aylarına göre daha düşük” ifadelerine yer verildi.
Ukraynalı Agrotrade Group şirketinin tahıl ihracatını tamamen Tuna Nehri üzerindeki limanlar üzerinden yönlendirdiğine dikkat çekilen haberde, ancak ihracat için bu rotayı seçmenin nakliye giderlerini yüzde 50 oranında artırdığı vurgulandı.
Ukrayna Tarım Ticareti Kulübü'nün (UCAB) verilerine de yer verilen habere göre, ülkenin birçok bölgesinde çiftçiler, piyasa fiyatlarının tahıl nakliye maliyetini karşılayamayacağı için kışlık mahsullerin ekimini azaltmayı düşünüyor olabilir.
Daha önce Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanı Nikolay Solskiy, Kiev'in yakın geçmişte ayda 5-6 milyon ton tahıl ihraç ederken ‘tahıl koridoru olmadan’ ayda yaklaşık 3.5 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini açıklamıştı.
Tahıl koridoru anlaşması, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanmıştı. Rusya, gıda krizini önlemeyi amaçlayan anlaşmadan, kendi şartlarının yerine getirilmemesi ile koridorun yoksul ülkeler yerine Batılı ülkeleri 'beslemesi' sebebiyle çekildiğini duyurmuş ve daha önceden 2 kez uzatılan anlaşma 17 Temmuz'da sona ermişti.
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