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https://sputniknews.com.tr/20230821/ahmet-hakan-bir-doktora-gorunun-bence-sureyya-hanim-1074792134.html
Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
Ahmet Hakan, Süreyya Yalçın'ın sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına ilişkin tavsiye verdi ve 'doktora görünün' dedi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:39+0300
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yaşam
ahmet hakan
anoreksiya
zayıflık
süreyya yalçın
sosyal medya
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak tanınan Süreyya Yalçın'ın paylaştığı ve zayıflığının dikkat çektiği fotoğrafları değerlendirdi."İşinize karışmak gibi olmasın ama bir doktora görünün bence Süreyya Hanım" diyerek başladığı yazısında Ahmet Hakan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220725/moss-ustsuz-cekimler-anoreksiya-iddiasi--uyusturucu-goruntuleri-ve-depple-ilgili-gercegi-anlatti-1059098479.html
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ahmet hakan, anoreksiya, zayıflık, süreyya yalçın, sosyal medya
ahmet hakan, anoreksiya, zayıflık, süreyya yalçın, sosyal medya

Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım

09:39 21.08.2023
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, Süreyya Yalçın'ın sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına ilişkin tavsiye verdi ve 'doktora görünün' dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak tanınan Süreyya Yalçın'ın paylaştığı ve zayıflığının dikkat çektiği fotoğrafları değerlendirdi.
"İşinize karışmak gibi olmasın ama bir doktora görünün bence Süreyya Hanım" diyerek başladığı yazısında Ahmet Hakan şunları ifade etti:
"Keyfinize kâhya olmak gibi olmasın ama pek sağlıklı bir görüntüde değilsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama bence iyi hissetmeseniz daha iyi olur. Kararında bir zayıflığa tamam ama sizin zayıflığınızda ipin ucu kaçmış gibi. Beslenmenize dikkat etmeniz iyi ama insan arada mantı ve döner de yemeli."
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