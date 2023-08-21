Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım

"Keyfinize kâhya olmak gibi olmasın ama pek sağlıklı bir görüntüde değilsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama bence iyi hissetmeseniz daha iyi olur. Kararında bir zayıflığa tamam ama sizin zayıflığınızda ipin ucu kaçmış gibi. Beslenmenize dikkat etmeniz iyi ama insan arada mantı ve döner de yemeli."