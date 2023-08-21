https://sputniknews.com.tr/20230821/ahmet-hakan-bir-doktora-gorunun-bence-sureyya-hanim-1074792134.html
Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
Ahmet Hakan, Süreyya Yalçın'ın sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına ilişkin tavsiye verdi ve 'doktora görünün' dedi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:39+0300
2023-08-21T09:39+0300
2023-08-21T09:39+0300
yaşam
ahmet hakan
anoreksiya
zayıflık
süreyya yalçın
sosyal medya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_1f81d955833fec9e22a1885d7c24195c.png
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak tanınan Süreyya Yalçın'ın paylaştığı ve zayıflığının dikkat çektiği fotoğrafları değerlendirdi."İşinize karışmak gibi olmasın ama bir doktora görünün bence Süreyya Hanım" diyerek başladığı yazısında Ahmet Hakan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220725/moss-ustsuz-cekimler-anoreksiya-iddiasi--uyusturucu-goruntuleri-ve-depple-ilgili-gercegi-anlatti-1059098479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462160_186:0:1759:1180_1920x0_80_0_0_76f1b2997dc9007bcfdc717ece897ece.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet hakan, anoreksiya, zayıflık, süreyya yalçın, sosyal medya
ahmet hakan, anoreksiya, zayıflık, süreyya yalçın, sosyal medya
Ahmet Hakan: Bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
Abone ol
Ahmet Hakan, Süreyya Yalçın'ın sosyal medyada gündem olan fotoğraflarına ilişkin tavsiye verdi ve 'doktora görünün' dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, merhum iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı olarak tanınan Süreyya Yalçın'ın paylaştığı ve zayıflığının dikkat çektiği fotoğrafları değerlendirdi.
"İşinize karışmak gibi olmasın ama bir doktora görünün bence Süreyya Hanım
" diyerek başladığı yazısında
Ahmet Hakan şunları ifade etti:
"Keyfinize kâhya olmak gibi olmasın ama pek sağlıklı bir görüntüde değilsiniz. Kendinizi iyi hissedebilirsiniz ama bence iyi hissetmeseniz daha iyi olur. Kararında bir zayıflığa tamam ama sizin zayıflığınızda ipin ucu kaçmış gibi. Beslenmenize dikkat etmeniz iyi ama insan arada mantı ve döner de yemeli."