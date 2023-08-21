https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-muglada-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi--1074812079.html

AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T18:54+0300

2023-08-21T18:54+0300

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türkiye

deprem

son dakika

muğla

marmaris

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Muğla'da saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

türkiye

muğla

marmaris

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deprem, son dakika, muğla, marmaris