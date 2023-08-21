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https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-muglada-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi--1074812079.html
AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
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Muğla'da saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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deprem, son dakika, muğla, marmaris
deprem, son dakika, muğla, marmaris

AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

18:54 21.08.2023 (güncellendi: 19:06 21.08.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA
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AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'da saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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