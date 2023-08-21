https://sputniknews.com.tr/20230821/afad-muglada-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi--1074812079.html
AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T18:54+0300
2023-08-21T18:54+0300
2023-08-21T19:06+0300
türkiye
deprem
son dakika
muğla
marmaris
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d1dd8a398623848db86c6921848ec563.jpg
Muğla'da saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
türkiye
muğla
marmaris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/08/1072163684_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_266238e9664f8cf16e7f6b84e15ebde8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, son dakika, muğla, marmaris
deprem, son dakika, muğla, marmaris
AFAD: Marmaris'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:54 21.08.2023 (güncellendi: 19:06 21.08.2023) Abone ol
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Muğla'da saat 18.45'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 61,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.