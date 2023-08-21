https://sputniknews.com.tr/20230821/abdulkadir-selvi-merkez-bankasinin-faiz-kararini-yazdi-devam-etmesini-bekliyorum-1074791037.html

Abdulkadir Selvi Merkez Bankası'nın faiz kararını yazdı: 'Devam etmesini bekliyorum'

Abdulkadir Selvi Merkez Bankası'nın faiz kararını yazdı: 'Devam etmesini bekliyorum'

Abdulkadir Selvi, Merkez Bankası'nın açıklaması beklenen faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Selvi, "Dengeli- kademeli artışların devam etmesini... 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T08:34+0300

2023-08-21T08:34+0300

2023-08-21T08:34+0300

ekonomi

abdulkadir selvi

faiz

faiz artırımı

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; ağustos ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Ekonomide makro göstergeler neyi işaret ediyor" başlıklı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik asıl iddiayı değerlendirdi. Selvi yazısında, Merkez Bankası kararına ilişkin ise, "Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum" değerlendirmesini yaptı.Selvi yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"Ekonomide ne zaman kritik kararların alınacağı bir sürece girilse, Mehmet Şimşek istifa edecek haberleri yayılıyor. Bu artık kabak tadı verdi ama piyasalarla oynamak isteyen birileri bundan vazgeçmiyor. Bunlar organize bir kötülük. Bunlar organize bir soygun ekibi.Mehmet Şimşek, “Uydurma” diyerek tek kelime ile asılsız söylentiyi yalanladı ama bu tür haberler doğrudan ekonomiyi etkiliyor. Borsa bu söylentinin de etkisiyle cuma günü yüzde 3’ün üzerinde sert bir düşüşle kapandı. Küçük yatırımcı açısından bakınca bu tür söylentilere karşı bazı yaptırımların devreye girmesi gerekiyor. Yeniden bu tür söylentilerle yatırımcıların zarara uğramaması için cezai yaptırımların uygulanması doğru olacaktır.Makro ekonomik göstergelerde iyileşme başladı.1- Türkiye’nin CDS puanı 700 puandan 417 puana geriledi.2- Moody’s Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi. İkinci adım umuyorum doğru politikalarla pozitife dönmesi bekleniyor. Bekle-gör modu bu kuruluşlar için devam ediyor. Türkiye için bir not artışı da artık beklentiler dahilinde.3- Merkez Bankası rezervleri yükselişe geçti. Toplam rezervler 111.6 milyar dolara ulaştı. Her hafta rezervlerdeki artış devam ediyor.4- Türkiye yeniden doğrudan yabancı yatırımcıların ilgi alanına girdi. Yabancı sermaye girişi hızlandı. Şimdilik Türkiye’yi izlemeye alan yabancı yatırımcıların, makro göstergelerdeki düzelmeleri gördükten sonra Türkiye’ye yönelmeleri bekleniyor.5- Merkez Bankası sadeleştirme süreci kapsamında Kur Korumalı Mevduat’ı azaltacak, Türk Lirası mevduatları artıracak bir düzenlemeye gitti.6- Şimdi gözler perşembe günü yapılacak olan faiz artırımında. Dengeli- kademeli artışların devam etmesini bekliyorum."

https://sputniknews.com.tr/20230818/abdulkadir-selvi-yazdi-ak-partinin-30-buyuksehirde-yaptirdigi-anket-ortaya-cikti-1074733884.html

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abdulkadir selvi, faiz, faiz artırımı, merkez bankası