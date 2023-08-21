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ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeli
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeli
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler... 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T18:26+0300
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ABD’nin Minsk Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” ifadelerine yer verildi.ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği'nin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğu belirtildi.
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abd, belarus, minsk
abd, belarus, minsk

ABD’nin Minsk Büyükelçiliği: Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi terk etmeli

18:26 21.08.2023 (güncellendi: 18:34 21.08.2023)
© AA / ArşivABD bayrak
ABD bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© AA / Arşiv
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ABD’nin Minsk Büyükelçiliği “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” açıklamasında bulundu.
ABD’nin Minsk Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapatma kararı aldığı anımsatıldı.
Belarus’a komşu başka Avrupa ülkelerinin de benzer kararlar alabileceğine işaret edilen açıklamada, “Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli” ifadelerine yer verildi.
ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliği'nin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğu belirtildi.
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