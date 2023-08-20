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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230820/ukrayna-ordusunun-rusyaya-yonelik-ihali-saldiri-girisimleri-devam-ediyor-1074775350.html
Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik İHA’lı saldırı girişimleri devam ediyor
Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik İHA’lı saldırı girişimleri devam ediyor
Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının sabaha karşı Kursk tren istasyonuna düzenlediği saldırıda isabet alan... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T14:29+0300
2023-08-20T14:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
iha
saldırı
rusya
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Kursk Bölgesi Valisi Starovoyt, dün gece Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının (İHA) Kursk kentindeki tren istasyonunu hedef aldığını belirtti.“Kursk'ta Ukrayna’ya ait İHA saldırısı. Ön bilgilere göre İHA tren istasyonu binasının çatısına çarptı, ardından çatıda yangın çıktı. Cam parçalarının tesiri ile 5 kişi hafif yaralandı” ifadelerini kullanan Starovoyt, tüm acil servislerin olay yerine intikal ettiğini, olayın ayrıntılarının netleştirildiğini ifade etti.Daha sonra gün içinde Moskova Demiryolları tarafından paylaşılan bir mesaja göre Kursk tren istasyonu, saldırı sonrası olağan düzende işlevlerini sürdürüyor, tesiste onarım çalışmaları devam ediyor, tren seferlerinde ise herhangi bir aksama söz konusu değil.Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in Moskova ve bölgesinde İHA’ı saldırı girişimi engellendiUkrayna ordusunun Moskova ve bölgesine yönelik diğer bir İHA’lı saldırı girişimi haberi ise Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.Bakanlık, dün gece Kiev rejiminin Moskova ve Moskova Bölgesi’ndeki tesislere yönelik İHA yardımıyla terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “20 Ağustos'ta, Moskova saatiyle 04.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” denildi.Hava savunma kuvvetlerinin Moskova’nın yakınındaki Stupinskiy bölgesi üzerinde başkent istikametinde uçan bir İHA’yı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, aracın elektronik harp sistemleri tarafından bastırılarak kontrolü kaybettiği ve ıssız bir bölgeye düştüğü vurgulandı.Olay sonucu yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı.
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ukrayna krizi, ukrayna, iha, saldırı, rusya
ukrayna krizi, ukrayna, iha, saldırı, rusya

Ukrayna ordusunun Rusya’ya yönelik İHA’lı saldırı girişimleri devam ediyor

14:29 20.08.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov / Multimedya arşivine gidinArtyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi
Artyomovsk'ta Ukrayna ordusu tarafından yıkılan konut ve idari binalar görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© Sputnik / Ergeniy Biyatov
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Kursk Bölgesi Valisi Roman Starovoyt, Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının sabaha karşı Kursk tren istasyonuna düzenlediği saldırıda isabet alan tesiste yangın çıktığını, beş kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
Kursk Bölgesi Valisi Starovoyt, dün gece Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava aracının (İHA) Kursk kentindeki tren istasyonunu hedef aldığını belirtti.
Kursk'ta Ukrayna’ya ait İHA saldırısı. Ön bilgilere göre İHA tren istasyonu binasının çatısına çarptı, ardından çatıda yangın çıktı. Cam parçalarının tesiri ile 5 kişi hafif yaralandı” ifadelerini kullanan Starovoyt, tüm acil servislerin olay yerine intikal ettiğini, olayın ayrıntılarının netleştirildiğini ifade etti.
Daha sonra gün içinde Moskova Demiryolları tarafından paylaşılan bir mesaja göre Kursk tren istasyonu, saldırı sonrası olağan düzende işlevlerini sürdürüyor, tesiste onarım çalışmaları devam ediyor, tren seferlerinde ise herhangi bir aksama söz konusu değil.

Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev’in Moskova ve bölgesinde İHA’ı saldırı girişimi engellendi

Ukrayna ordusunun Moskova ve bölgesine yönelik diğer bir İHA’lı saldırı girişimi haberi ise Rusya Savunma Bakanlığı’ndan geldi.
Bakanlık, dün gece Kiev rejiminin Moskova ve Moskova Bölgesi’ndeki tesislere yönelik İHA yardımıyla terör saldırısı düzenleme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “20 Ağustos'ta, Moskova saatiyle 04.00 (TSİ ile aynı) sularında Kiev rejiminin uçak tipi bir İHA ile Moskova ve Moskova Bölgesi'ndeki tesislere terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” denildi.
Hava savunma kuvvetlerinin Moskova’nın yakınındaki Stupinskiy bölgesi üzerinde başkent istikametinde uçan bir İHA’yı tespit ettiğine dikkat çekilen açıklamada, aracın elektronik harp sistemleri tarafından bastırılarak kontrolü kaybettiği ve ıssız bir bölgeye düştüğü vurgulandı.
Olay sonucu yaralanan olmadı, tahribat oluşmadı.
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