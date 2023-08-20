https://sputniknews.com.tr/20230820/ukrayna-makamlari-harkov-bolgesinin-sakinlerini-tahliye-etmeyi-planliyor-1074782159.html

Ukrayna makamları Harkov bölgesinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor

Ukrayna makamları Harkov bölgesinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor

Ukrayna makamlarının Harkov bölgesinde yer alan 68 köy ve kentin sakinlerini tahliye etmeyi planladığı ortaya çıktı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T20:17+0300

2023-08-20T20:17+0300

2023-08-20T20:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

harkov

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Sputnik’in eline geçen belgelerden anlaşılabileceği üzere Ukrayna makamları, ‘işgal tehdidi’ nedeniyle Harkov bölgesindeki 68 yerleşim yerinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor.Buna göre Harkov bölgesinin idaresindeki askeri yetkililer, yerel halkın bir dizi yerleşim yerinden tahliyesi için talimatlar hazırladı, listede Rusya ile sınır bölgesinde yer alan yaklaşık 80 yerleşim yer alıyor.Belgede, “Dergaçev kentsel bölgesel toplulukta ve Liptsı (Liptsı köyü) kırsal bölgesel toplulukta yer alan yerleşimlerin sınır bölgelerinde nüfusun Ukrayna'nın güvenli bölgelerine zorunlu tahliyesinin duyurulması” ifadeleri yer aldı.Harkov bölgesindeki Volçansk ve Zoloçev toplulukları için de aynı talimatlar verildi.Daha önce Harkov bölgesinin Kiev’in kontrolündeki askeri yönetiminin başkanı Oleg Sinegubov, Rus birliklerinin o yöndeki ilerleyişi zemininde 9 Ağustos’ta Kupyansk bölgesinden 204 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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