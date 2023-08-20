https://sputniknews.com.tr/20230820/ukrayna-makamlari-harkov-bolgesinin-sakinlerini-tahliye-etmeyi-planliyor-1074782159.html
Ukrayna makamları Harkov bölgesinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor
Ukrayna makamları Harkov bölgesinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor
Ukrayna makamlarının Harkov bölgesinde yer alan 68 köy ve kentin sakinlerini tahliye etmeyi planladığı ortaya çıktı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T20:17+0300
2023-08-20T20:17+0300
2023-08-20T20:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
harkov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d58364f07112ebdb92d9654013387a5.jpg
Sputnik’in eline geçen belgelerden anlaşılabileceği üzere Ukrayna makamları, ‘işgal tehdidi’ nedeniyle Harkov bölgesindeki 68 yerleşim yerinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor.Buna göre Harkov bölgesinin idaresindeki askeri yetkililer, yerel halkın bir dizi yerleşim yerinden tahliyesi için talimatlar hazırladı, listede Rusya ile sınır bölgesinde yer alan yaklaşık 80 yerleşim yer alıyor.Belgede, “Dergaçev kentsel bölgesel toplulukta ve Liptsı (Liptsı köyü) kırsal bölgesel toplulukta yer alan yerleşimlerin sınır bölgelerinde nüfusun Ukrayna'nın güvenli bölgelerine zorunlu tahliyesinin duyurulması” ifadeleri yer aldı.Harkov bölgesindeki Volçansk ve Zoloçev toplulukları için de aynı talimatlar verildi.Daha önce Harkov bölgesinin Kiev’in kontrolündeki askeri yönetiminin başkanı Oleg Sinegubov, Rus birliklerinin o yöndeki ilerleyişi zemininde 9 Ağustos’ta Kupyansk bölgesinden 204 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/04/15/1044324362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bfb1c5e3915a6fb83a89ce4a752f9f7a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, harkov
ukrayna, ukrayna krizi, harkov
Ukrayna makamları Harkov bölgesinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor
20:17 20.08.2023 (güncellendi: 20:20 20.08.2023) Abone ol
Ukrayna makamlarının Harkov bölgesinde yer alan 68 köy ve kentin sakinlerini tahliye etmeyi planladığı ortaya çıktı.
Sputnik’in eline geçen belgelerden anlaşılabileceği üzere Ukrayna makamları, ‘işgal tehdidi’ nedeniyle Harkov bölgesindeki 68 yerleşim yerinin sakinlerini tahliye etmeyi planlıyor.
Buna göre Harkov bölgesinin idaresindeki askeri yetkililer, yerel halkın bir dizi yerleşim yerinden tahliyesi için talimatlar hazırladı, listede Rusya ile sınır bölgesinde yer alan yaklaşık 80 yerleşim yer alıyor.
Belgede, “Dergaçev kentsel bölgesel toplulukta ve Liptsı (Liptsı köyü) kırsal bölgesel toplulukta yer alan yerleşimlerin sınır bölgelerinde nüfusun Ukrayna'nın güvenli bölgelerine zorunlu tahliyesinin duyurulması” ifadeleri yer aldı.
Harkov bölgesindeki Volçansk ve Zoloçev toplulukları için de aynı talimatlar verildi.
Daha önce Harkov bölgesinin Kiev’in kontrolündeki askeri yönetiminin başkanı Oleg Sinegubov, Rus birliklerinin o yöndeki ilerleyişi zemininde 9 Ağustos’ta Kupyansk bölgesinden 204 kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.