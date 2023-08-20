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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230820/rus-ordusu-ukrayna-birliklerinin-dort-yondeki-23-saldirisini-puskurttu-1074777222.html
Rus ordusu Ukrayna birliklerinin dört yöndeki 23 saldırısını püskürttü
Rus ordusu Ukrayna birliklerinin dört yöndeki 23 saldırısını püskürttü
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dört yöndeki toplam 23 saldırısını püskürttükleri... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T16:47+0300
2023-08-20T16:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
saldırı
rusya savunma bakanlığı
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dört yöndeki toplam 23 saldırısını püskürttüklerini söyledi.Zaporojye yönünde Rus askerlerin aktif ve koordine eylemleri ve topçu kuvvetlerinin desteği ile düşmanın iki yerleşimde düzenlediği sekiz saldırısının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönde 135’e yakın askerini, iki tank, iki BMP piyade savaş aracı, iki Stryker tipi zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil, Krab, M777, FH-70, M119 topçu sistemlerini ve topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radar sistemi kaybettiği bilgisini verdi.Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırı uçaklarının desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) beş bölgesinde altı saldırısını püskürttüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybının ölü ve yaralı olarak 280’den fazla asker, altı BMP piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, birer M777, D-20 ve D-30 obüsü olarak gerçekleştiğini ifade etti.Rus komutan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka ve İvano-Daryevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sahra mühimmat depoları imha edildi” bilgisini aktardı.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinin üç ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir yerleşim bölgesinde altı saldırısının püskürtüldüğünü vurgulayan Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki kayıplarının 60’a yakın asker, iki piyade savaş aracı, üç otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü olduğunu anlattı.Tümgeneral Konaşenkov, “Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubu birliklerinin profesyonelce eylemleri, askeri uçakların saldırıları ve topçu ateşi ile düşmanın DHC’nin Torskoye ve LHC’nin Belogorovka yerleşim bölgelerinde üç saldırısı püskürtüldü. Gün boyunca 70’e yakın Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki pikap imha edildi” diye konuştu.Konaşenkov, ‘Herson yönünde atış tesiri ile düşmanın kayıplarının 30’a yakın Ukraynalı asker ve iki otomobil olduğunu’, ayrıca Zaporojye bölgesinde ve DHC’de düşmanın dört sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını sözlerine ekledi.
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ukrayna krizi, ukrayna, saldırı, rusya savunma bakanlığı, rusya
ukrayna krizi, ukrayna, saldırı, rusya savunma bakanlığı, rusya

Rus ordusu Ukrayna birliklerinin dört yöndeki 23 saldırısını püskürttü

16:47 20.08.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinİgor Konaşenkov
İgor Konaşenkov - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dört yöndeki toplam 23 saldırısını püskürttükleri belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın açıklamasında Rus birliklerin son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin dört yöndeki toplam 23 saldırısını püskürttüklerini söyledi.
Zaporojye yönünde Rus askerlerin aktif ve koordine eylemleri ve topçu kuvvetlerinin desteği ile düşmanın iki yerleşimde düzenlediği sekiz saldırısının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yönde 135’e yakın askerini, iki tank, iki BMP piyade savaş aracı, iki Stryker tipi zırhlı personel taşıyıcısı, üç otomobil, Krab, M777, FH-70, M119 topçu sistemlerini ve topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-50 radar sistemi kaybettiği bilgisini verdi.
Donetsk yönünde Güney Askeri Grubu birliklerinin saldırı uçaklarının desteği ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) beş bölgesinde altı saldırısını püskürttüğünü aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu yöndeki kaybının ölü ve yaralı olarak 280’den fazla asker, altı BMP piyade savaş aracı, iki zırhlı savaş aracı, iki otomobil, birer M777, D-20 ve D-30 obüsü olarak gerçekleştiğini ifade etti.
Rus komutan, “Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Konstantinovka ve İvano-Daryevka yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sahra mühimmat depoları imha edildi” bilgisini aktardı.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun Harkov bölgesinin üç ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) bir yerleşim bölgesinde altı saldırısının püskürtüldüğünü vurgulayan Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bu yöndeki kayıplarının 60’a yakın asker, iki piyade savaş aracı, üç otomobil, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir D-30 obüsü olduğunu anlattı.
Tümgeneral Konaşenkov, “Krasnıy Liman yönünde Merkez Askeri Grubu birliklerinin profesyonelce eylemleri, askeri uçakların saldırıları ve topçu ateşi ile düşmanın DHC’nin Torskoye ve LHC’nin Belogorovka yerleşim bölgelerinde üç saldırısı püskürtüldü. Gün boyunca 70’e yakın Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı ve iki pikap imha edildi” diye konuştu.
Konaşenkov, ‘Herson yönünde atış tesiri ile düşmanın kayıplarının 30’a yakın Ukraynalı asker ve iki otomobil olduğunu’, ayrıca Zaporojye bölgesinde ve DHC’de düşmanın dört sabotaj ve keşif grubunun faaliyetlerinin sonlandırıldığını sözlerine ekledi.
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