https://sputniknews.com.tr/20230820/rus-disisleri-kursk-tren-garina-saldiran-ukraynali-asiri-milliyetciler-ortak-tarihe-darbe-indirdi-1074775981.html
Rus Dışişleri: Kursk tren garına saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçiler ortak tarihe darbe indirdi
Rus Dışişleri: Kursk tren garına saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçiler ortak tarihe darbe indirdi
Ukrayna ordusunun Kursk’taki tren garına saldırısı ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın saldırıyı... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T15:36+0300
2023-08-20T15:36+0300
2023-08-20T15:45+0300
mariya zaharova
ukrayna krizi
kursk
rusya
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kursk tren garına saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla ortak tarihimize darbe indirdi” dedi.Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Suçlara devam eden Kiev rejiminin sıradaki anlamsız terör eylemini kararlılıkla kınıyoruz. Tamamen sivil bir altyapı tesisini, Kursk’taki sivilleri hedef alan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, kelimenin tam anlamıyla ortak tarihimize, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısına darbe indirdi” ifadelerine yer verildi.‘Hitler'in yandaşlarının Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'in son takipçilerinin, tıpkı ideolojik ataları gibi Moskova'ya karşı Batı saldırganlığının aracı olup hayali bağımsızlık peşinde aslında vatanlarını yok ettiklerine’ dikkat çeken Zaharova, “Tüm bunlar, Ukrayna'nın Nazilerden ve silahlardan arındırılması görevini Rus dış politikasının mutlak önceliği haline getiriyor” vurgusunu yaptı.
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mariya zaharova, kursk, rusya, ukrayna krizi
mariya zaharova, kursk, rusya, ukrayna krizi
Rus Dışişleri: Kursk tren garına saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçiler ortak tarihe darbe indirdi
15:36 20.08.2023 (güncellendi: 15:45 20.08.2023) Abone ol
Ukrayna ordusunun Kursk’taki tren garına saldırısı ile ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bakanlığın saldırıyı kararlılıkla kınadığını, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin bu saldırı ile ortak tarihe darbe indirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kursk tren garına saldıran Ukraynalı aşırı milliyetçiler kelimenin tam anlamıyla ortak tarihimize darbe indirdi” dedi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamada, “Suçlara devam eden Kiev rejiminin sıradaki anlamsız terör eylemini kararlılıkla kınıyoruz. Tamamen sivil bir altyapı tesisini, Kursk’taki sivilleri hedef alan Ukraynalı aşırı milliyetçiler, kelimenin tam anlamıyla ortak tarihimize, Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının anısına darbe indirdi” ifadelerine yer verildi.
‘Hitler'in yandaşlarının Stepan Bandera ve Roman Şuheviç'in son takipçilerinin, tıpkı ideolojik ataları gibi Moskova'ya karşı Batı saldırganlığının aracı olup hayali bağımsızlık peşinde aslında vatanlarını yok ettiklerine’ dikkat çeken Zaharova, “Tüm bunlar, Ukrayna'nın Nazilerden ve silahlardan arındırılması görevini Rus dış politikasının mutlak önceliği haline getiriyor” vurgusunu yaptı.