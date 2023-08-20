https://sputniknews.com.tr/20230820/naci-gorurden-kahramanmaras-goksundaki-depremle-ilgili-aciklama-kucuk-kucuk-oluyor-1074773908.html
Naci Görür'den Kahramanmaraş Göksun'daki depremle ilgili açıklama: 'Küçük küçük oluyor'
Naci Görür'den Kahramanmaraş Göksun'daki depremle ilgili açıklama: 'Küçük küçük oluyor'
Prof. Dr. Naci Görür bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı"... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T12:10+0300
2023-08-20T12:10+0300
2023-08-20T12:30+0300
türkiye
naci görür
kahramanmaraş
deprem
son dakika
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Depremin '6 Şubat Elbistan depreminin artçısı' olabileceğini belirten Görür şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html
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naci görürden kahramanmaraş depremi açıklaması, naci görürden son depremlerle ilgili açıklama, naci görür kimdir, son depremler naci görür
naci görürden kahramanmaraş depremi açıklaması, naci görürden son depremlerle ilgili açıklama, naci görür kimdir, son depremler naci görür
Naci Görür'den Kahramanmaraş Göksun'daki depremle ilgili açıklama: 'Küçük küçük oluyor'
12:10 20.08.2023 (güncellendi: 12:30 20.08.2023) Abone ol
Prof. Dr. Naci Görür bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı" değerlendirmesinde bulundu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Depremin '6 Şubat Elbistan depreminin artçısı' olabileceğini belirten Görür şunları ifade etti:
"Maraş, Huğtaş-Göksun’da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı. Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı. Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor."