https://sputniknews.com.tr/20230820/naci-gorurden-kahramanmaras-goksundaki-depremle-ilgili-aciklama-kucuk-kucuk-oluyor-1074773908.html

Naci Görür'den Kahramanmaraş Göksun'daki depremle ilgili açıklama: 'Küçük küçük oluyor'

Naci Görür'den Kahramanmaraş Göksun'daki depremle ilgili açıklama: 'Küçük küçük oluyor'

Prof. Dr. Naci Görür bugün Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili "Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı"... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T12:10+0300

2023-08-20T12:10+0300

2023-08-20T12:30+0300

türkiye

naci görür

kahramanmaraş

deprem

son dakika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067045144_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cf3f10e703934d623304e0eabb911d38.png

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Depremin '6 Şubat Elbistan depreminin artçısı' olabileceğini belirten Görür şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230820/kahramanmaras-goksunda-42-buyuklugunde-deprem-1074772948.html

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naci görürden kahramanmaraş depremi açıklaması, naci görürden son depremlerle ilgili açıklama, naci görür kimdir, son depremler naci görür