Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230820/misirdan-kibris-aciklamasi-gerginligi-tirmandirmaktan-kacinilmali-1074781725.html
Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı
Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta BM Barış Gücü askerleri ile 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' arasında yaşanan gerilime ilişkin adanın iki kesimi... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T19:10+0300
2023-08-20T19:10+0300
dünya
kuzey kıbrıs
kıbrıs
güney kıbrıs
birleşmiş milletler (bm)
mısır dışişleri bakanlığı
mısır
mısır
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_19:0:1173:649_1920x0_80_0_0_9e1c0c2300cbe59f6ba58e40f6d9e984.jpg
Geçtiğimiz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi'nde yaşanan gerilimle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yetkisine ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca ateşkes hatları ve tampon bölge boyunca mevcut durumun karmaşıklaşmasına ve değişmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.Açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliğine yapılan saldırının ardından, 'Kıbrıs'ın iki kesimi arasındaki gerginliğin tırmanmaması' gerektiği belirtildi.Mısır, açıklamanın devamında, 'Kıbrıs meselesi'nde Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak kapsamlı çözüm yoluna dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.
kuzey kıbrıs
kıbrıs
güney kıbrıs
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/07/14/1042491768_163:0:1028:649_1920x0_80_0_0_2d42a0ca50455493bae1419f1652dbe6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kıbrıs, kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), mısır dışişleri bakanlığı, mısır, mısır
kuzey kıbrıs, kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), mısır dışişleri bakanlığı, mısır, mısır

Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı

19:10 20.08.2023
© AAMısır bayrağı
Mısır bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta BM Barış Gücü askerleri ile 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' arasında yaşanan gerilime ilişkin adanın iki kesimi arasındaki gerginliği tırmandırmaktan kaçınılması çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi'nde yaşanan gerilimle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yetkisine ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca ateşkes hatları ve tampon bölge boyunca mevcut durumun karmaşıklaşmasına ve değişmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliğine yapılan saldırının ardından, 'Kıbrıs'ın iki kesimi arasındaki gerginliğin tırmanmaması' gerektiği belirtildi.
Mısır, açıklamanın devamında, 'Kıbrıs meselesi'nde Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak kapsamlı çözüm yoluna dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала