https://sputniknews.com.tr/20230820/misirdan-kibris-aciklamasi-gerginligi-tirmandirmaktan-kacinilmali-1074781725.html
Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı
Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta BM Barış Gücü askerleri ile 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' arasında yaşanan gerilime ilişkin adanın iki kesimi... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T19:10+0300
2023-08-20T19:10+0300
2023-08-20T19:10+0300
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mısır dışişleri bakanlığı
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Geçtiğimiz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi'nde yaşanan gerilimle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yetkisine ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca ateşkes hatları ve tampon bölge boyunca mevcut durumun karmaşıklaşmasına ve değişmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.Açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliğine yapılan saldırının ardından, 'Kıbrıs'ın iki kesimi arasındaki gerginliğin tırmanmaması' gerektiği belirtildi.Mısır, açıklamanın devamında, 'Kıbrıs meselesi'nde Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak kapsamlı çözüm yoluna dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.
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kuzey kıbrıs, kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), mısır dışişleri bakanlığı, mısır, mısır
kuzey kıbrıs, kıbrıs, güney kıbrıs, birleşmiş milletler (bm), mısır dışişleri bakanlığı, mısır, mısır
Mısır’dan 'Kıbrıs' açıklaması: Gerginliği tırmandırmaktan kaçınılmalı
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Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs'ta BM Barış Gücü askerleri ile 'Kıbrıslı Türk güvenlik personeli' arasında yaşanan gerilime ilişkin adanın iki kesimi arasındaki gerginliği tırmandırmaktan kaçınılması çağrısında bulundu.
Geçtiğimiz Cuma günü, Kuzey Kıbrıs'ta Pile-Yiğitler Projesi'nde yaşanan gerilimle ilgili Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün yetkisine ve Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına saygı gösterilmesinin önemi vurgulandı. Ayrıca ateşkes hatları ve tampon bölge boyunca mevcut durumun karmaşıklaşmasına ve değişmesine yol açabilecek eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, 18 Ağustos tarihinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü birliğine yapılan saldırının ardından, 'Kıbrıs'ın iki kesimi arasındaki gerginliğin tırmanmaması' gerektiği belirtildi.
Mısır, açıklamanın devamında, 'Kıbrıs meselesi'nde Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak kapsamlı çözüm yoluna dönülmesi gerektiği çağrısında bulundu.