https://sputniknews.com.tr/20230820/meteorolojiden-yeni-aciklama-sicakliklar-dusuyor-1074776841.html
Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren Türkiye genelinde düşmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T16:02+0300
2023-08-20T16:02+0300
2023-08-20T16:02+0300
türkiye
meteoroloji
sıcaklık
aşırı sıcaklar
sıcak hava
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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren ülke genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Anadolu Ajansı muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor mu, yarın hava nasıl olacak, sıcaklık ne zaman düşecek, son hava tahmini, mgm hava tahmini, meteoroloji uyardı
sıcaklıklar yarından itibaren düşüyor mu, yarın hava nasıl olacak, sıcaklık ne zaman düşecek, son hava tahmini, mgm hava tahmini, meteoroloji uyardı
Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar düşüyor
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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren Türkiye genelinde düşmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren ülke genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Anadolu Ajansı muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.