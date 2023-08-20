https://sputniknews.com.tr/20230820/meteorolojiden-yeni-aciklama-sicakliklar-dusuyor-1074776841.html

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji'den yeni açıklama: Sıcaklıklar düşüyor

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren Türkiye genelinde düşmesinin beklendiği bilgisini paylaştı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T16:02+0300

2023-08-20T16:02+0300

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türkiye

meteoroloji

sıcaklık

aşırı sıcaklar

sıcak hava

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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yarından itibaren ülke genelinde düşmesinin beklendiğini, yine de yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceğini bildirdi.Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde Anadolu Ajansı muhabirine, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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