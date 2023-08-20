https://sputniknews.com.tr/20230820/merkez-bankasindan-tl-mevduata-tesvik-kkm-payina-sinirlama-1074781866.html

Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama

Merkez Bankası'ndan TL mevduata teşvik, KKM payına sınırlama

Sadeleşme süreci kapsamında, yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T19:59+0300

2023-08-20T19:59+0300

2023-08-20T20:02+0300

ekonomi

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

türkiye cumhuriyet merkez bankası

tcmb

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

resmi gazete

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat'ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi.Yapılan düzenlemelerle TL mevduatlar artarken, kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak KKM'nin azaltılması gözetiliyor. Böylece TL vadeli mevduat hesapları desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.Bu kapsamda, Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştüCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "KKM uygulaması; ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştü" ifadeleriyle karara tepki gösterdi.CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “TCMB’nin son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak; ya da yüksek enflasyon ortamında millet KKM’den dövize koşacak. Peki, kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak” dedi. 17 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası’nın büyük ölçüde KKM’den kaynaklanan zararının 565 milyar lira olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hazine’nin geçen yıldan bu yana KKM için ödediği 152 milyar lira da cabası. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı" değerlendirmesinde bulundu.'Bu söylediklerimi mutlaka yapın''Vatandaşlara ve piyasalara güven verecek bir programın derhal açıklanması çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, "Dolarizasyonu ve ülkemizin risk primini gerçekten düşürmek istiyorsanız, bu söylediklerimi mutlaka yapın. Aksi halde millet ve tarih huzurunda çok ağır vebal ödersiniz" diye yazdı.Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), türkiye cumhuriyet merkez bankası, tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), resmi gazete