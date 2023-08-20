https://sputniknews.com.tr/20230820/marmara-denizinde-deprem-mi-oldu-afad-son-depremler-verileri-neler-1074772096.html

Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, AFAD son deprem verileri neler?

Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, AFAD son deprem verileri neler?

Marmara Denizi dün 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Ağustos 2023... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T09:39+0300

2023-08-20T09:39+0300

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türkiye

son dakika

deprem

afad

kandilli rasathanesi

marmara denizi

istanbul

tekirdağ

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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Kandilli Rasathanesi verilerinde de yer alan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 19 Ağustos 2023 Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri:Büyüklük:3.8 (Mw)Yer: Marmara Denizi - [16.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)Tarih:2023-08-19Saat:17:43:46 TSİEnlem: 40.8423 NBoylam: 28.0998 EDerinlik: 7 km

türkiye

marmara denizi

istanbul

tekirdağ

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