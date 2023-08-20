https://sputniknews.com.tr/20230820/marmara-denizinde-deprem-mi-oldu-afad-son-depremler-verileri-neler-1074772096.html
Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, AFAD son deprem verileri neler?
Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, AFAD son deprem verileri neler?
Marmara Denizi dün 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Ağustos 2023... 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T09:39+0300
2023-08-20T09:39+0300
2023-08-20T09:41+0300
türkiye
son dakika
deprem
afad
kandilli rasathanesi
marmara denizi
istanbul
tekirdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_03bb4ca0b8581713ad11f7f10836bfaf.jpg
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Kandilli Rasathanesi verilerinde de yer alan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 19 Ağustos 2023 Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri:Büyüklük:3.8 (Mw)Yer: Marmara Denizi - [16.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)Tarih:2023-08-19Saat:17:43:46 TSİEnlem: 40.8423 NBoylam: 28.0998 EDerinlik: 7 km
türkiye
marmara denizi
istanbul
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074317307_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_43b632effbf502fdb308a7435152d93a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
marmara denizinde deprem mi oldu, bugünkü depremler, son depremler, afad son depremler, istanbulda deprem mi oldu, tekirdağda deprem mi oldu,
marmara denizinde deprem mi oldu, bugünkü depremler, son depremler, afad son depremler, istanbulda deprem mi oldu, tekirdağda deprem mi oldu,
Marmara Denizi'nde deprem mi oldu, AFAD son deprem verileri neler?
09:39 20.08.2023 (güncellendi: 09:41 20.08.2023) Abone ol
Marmara Denizi dün 3.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, 19 Ağustos 2023 Cumartesi günü Tekirdağ açıklarında 17:43'te deprem meydana geldi ve İstanbul'da da hissedildi.3.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem AFAD son depremler listesi ile duyuruldu. Kandilli Rasathanesi verilerinde de yer alan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı Tekirdağ ve İstanbul'da hissedildi. Bu noktada az önce Tekirdağ'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde sorularına yanıt aramaya başladı. Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. İşte, 19 Ağustos 2023 Marmara Denizi deprem son dakika gelişmeleri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri:
Yer: Marmara Denizi - [16.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)