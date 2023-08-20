https://sputniknews.com.tr/20230820/israilde-kovid-19un-yeni-varyanti-ba286-ilk-kez-tespit-edildi-1074784305.html
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi
İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T23:33+0300
2023-08-20T23:33+0300
2023-08-20T23:33+0300
koronavirüs
israil
koronavirüs
kovid-19
mutasyon
mutasyon
abd
abd
ingiltere
danimarka
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.
israil
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israil, koronavirüs, kovid-19, mutasyon, mutasyon, abd, abd, ingiltere, danimarka, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
israil, koronavirüs, kovid-19, mutasyon, mutasyon, abd, abd, ingiltere, danimarka, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi
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İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.
Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.
DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.