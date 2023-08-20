https://sputniknews.com.tr/20230820/israilde-kovid-19un-yeni-varyanti-ba286-ilk-kez-tespit-edildi-1074784305.html

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi

İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T23:33+0300

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koronavirüs

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koronavirüs

kovid-19

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mutasyon

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.

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