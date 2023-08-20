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https://sputniknews.com.tr/20230820/israilde-kovid-19un-yeni-varyanti-ba286-ilk-kez-tespit-edildi-1074784305.html
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi
İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi
İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T23:33+0300
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koronavirüs
israil
koronavirüs
kovid-19
mutasyon
mutasyon
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.
israil
abd
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israil, koronavirüs, kovid-19, mutasyon, mutasyon, abd, abd, ingiltere, danimarka, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)
israil, koronavirüs, kovid-19, mutasyon, mutasyon, abd, abd, ingiltere, danimarka, dünya sağlık örgütü (dsö), dünya sağlık örgütü (who)

İsrail'de Kovid-19'un yeni varyantı 'BA.2.86' ilk kez tespit edildi

23:33 20.08.2023
© AFP 2023İsrail - koronavirüs
İsrail - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023
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İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı "BA.2.86"nın görüldüğü belirtildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Tel Aviv Sourasky Tıp Merkezi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamasına yer verdi.
Haberde, İsrail'de tespit edilen yeni varyantın, ABD, İngiltere ve Danimarka'dan sonra dünya üzerinde tespit edilen 4'üncü vaka olduğu ifade edildi.
Haberde, yeni varyantın taşıdığı çok sayıda mutasyonla, aşıları etkisiz bırakabileceği ve bu nedenle de Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) endişelendirdiği kaydedildi.
DSÖ, 17 Ağustos'ta yaptığı açıklamada adı BA.2.86 olarak açıklanan varyantın durumunu, taşıdığı çok sayıda mutasyon nedeniyle "gözlem altındaki varyant" olarak güncellemişti.
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