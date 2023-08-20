https://sputniknews.com.tr/20230820/hasarli-bina-kepce-operatorunun-uzerine-yikildi--1074774030.html
Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı
Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T12:31+0300
2023-08-20T12:31+0300
2023-08-20T12:46+0300
hasar
bina
kepçe operatörü
türkiye
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
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hasar, bina, kepçe operatörü
hasar, bina, kepçe operatörü
Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı
12:31 20.08.2023 (güncellendi: 12:46 20.08.2023) Abone ol
Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü.
Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.