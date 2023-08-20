https://sputniknews.com.tr/20230820/hasarli-bina-kepce-operatorunun-uzerine-yikildi--1074774030.html

Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı

Hasarlı bina kepçe operatörünün üzerine yıkıldı

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesinde hasarlı bir binanın yıkımı esnasında bina kepçe operatörünün üzerine çöktü. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T12:31+0300

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hasar

bina

kepçe operatörü

türkiye

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Gaziantep’te hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ederken, Binevler mahallesinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışmaları esnasında aniden çöktü. Yıkım çalışması yapan kepçe operatörü ise enkaz altında kaldı. Enkazda kalan kepçe operatörünün kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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hasar, bina, kepçe operatörü