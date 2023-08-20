https://sputniknews.com.tr/20230820/gaziantepte-hasta-yakinlarinca-darp-edilen-doktor-yogun-bakimda-1074771851.html

Gaziantep'te hasta yakınlarınca darp edilen doktor yoğun bakımda

Gaziantep'te hasta yakınlarınca darp edilen doktor yoğun bakımda

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hasta yakınlarınca darp edilerek ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa... 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T09:05+0300

2023-08-20T09:05+0300

2023-08-20T09:05+0300

türkiye

doktor

darp

gaziantep

şiddet

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Gaziantep'te bir özel hastanenin acil servisine gelen aile, çocuğunu yüksek ateş şikayetiyle muayene ettirmek istedi. Bu sırada aile üyeleri ve acil servis doktoru Asadullah Begoğlu arasında tartışma başladı.Tartışmanın ardından aile üyeleri ve hastaneye gelen çok sayıda yakını, doktor Begoğlu'na saldırdı.Kemer ve demir çubukla darp edilen Begoğlu ile kavgayı ayırmaya çalışan hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı.Yaralanan Sağlık ve Yunus ayakta tedavi edilirken, ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan doktor Begoğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.Polis ekipleri olayla ilgili kavgaya karışan aile üyelerini gözaltına aldı, diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Hastanenin gece müdürü Sağlık, gazetecilere, yüksek ateş şikayetiyle başvuran hastanın yüksek ateş nedeniyle damar yolunun açılmadığını söyledi.Bu nedenle hasta yakınlarının sinirlenerek hastane içerisinde arbede çıkardığını ifade eden Sağlık, şunları kaydetti:

türkiye

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doktor, darp, gaziantep, şiddet