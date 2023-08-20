https://sputniknews.com.tr/20230820/galatasaray-morutanin-mke-ankaragucune-transfer-oldugunu-duyurdu-1074782886.html
Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu
Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu
Galatasaray, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon euro bonservis bedeliyle MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T22:08+0300
2023-08-20T22:08+0300
2023-08-20T22:08+0300
spor
galatasaray sk
galatasaray
olimpiu morutan
kamuyu aydınlatma platformu (kap)
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Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si karşılığında MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Morutan'ı 3 milyon euro'dan az olmamak kaydıyla başka bir kulübe satması durumunda sarı-kırmızılı ekibin, elde edilen gelirin yüzde 50'sine sahip olacağı belirtildi.Açıklamada, başkent temsilcisinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu futbolcu için ekstra 3 milyon euro daha ödemesi durumunda, bir sonraki satıştan elde edilecek transfer geliri karının yüzde 25'inin Galatasaray'a ödeneceği ifade edildi.Anlaşma doğrultusunda Galatasaray'ın, 3 milyon euor transfer bedeliyle Morutan'ı şarta bağlı olarak geri alma hakkı bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.
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galatasaray sk, galatasaray, olimpiu morutan, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
galatasaray sk, galatasaray, olimpiu morutan, kamuyu aydınlatma platformu (kap)
Galatasaray, Morutan'ın MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu
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Galatasaray, Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon euro bonservis bedeliyle MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu duyurdu.
Galatasaray, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan'ın 3 milyon Euro transfer bedeli ve sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 50'si karşılığında MKE Ankaragücü'ne transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray Futbol A.Ş.'den Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, MKE Ankaragücü'nün, Morutan'ı 3 milyon euro'dan az olmamak kaydıyla başka bir kulübe satması durumunda sarı-kırmızılı ekibin, elde edilen gelirin yüzde 50'sine sahip olacağı belirtildi.
Açıklamada, başkent temsilcisinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu futbolcu için ekstra 3 milyon euro daha ödemesi durumunda, bir sonraki satıştan elde edilecek transfer geliri karının yüzde 25'inin Galatasaray'a ödeneceği ifade edildi.
Anlaşma doğrultusunda Galatasaray'ın, 3 milyon euor transfer bedeliyle Morutan'ı şarta bağlı olarak geri alma hakkı bulunduğu da yapılan açıklamada yer aldı.