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https://sputniknews.com.tr/20230820/fransiz-komedyen-sahnede-icisleri-bakani-darmaninin-telefon-numarasini-paylasti-kucuk-bir-katki-1074776711.html
Fransız komedyen sahnede İçişleri Bakanı Darmanin'in telefon numarasını paylaştı: 'Küçük bir katkı'
Fransız komedyen sahnede İçişleri Bakanı Darmanin'in telefon numarasını paylaştı: 'Küçük bir katkı'
Fransa'da ünlü aktör ve komedyen Michael Youn, sahne aldığı gösteride İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e ait olduğu belirtilen telefon numarasını paylaştı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T15:54+0300
2023-08-20T15:54+0300
dünya
komedyen
fransız
gerald darmanin
avrupa
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Fransa basınındaki haberlere göre, Mans kentinde düzenlenen 'Big Car Show' etkinliği kapsamında sahne alan komedyen Youn, İçişleri Bakanı Darmanin'e ait olduğunu söylediği telefon numarasını sahnedeki ekrana yansıttı.Youn, bu eylemi için "Fransız siyasetine yaptığım küçük bir katkı olsun" ifadesini kullanarak, izleyicilerinden Darmanin'e mesaj atmalarını istedi.Darmanin'in, kendisinden yardım isteyen kadına tecavüzle suçlandığı ve cinsel istismar mesajlarının yer aldığı davaya gönderme yapan Youn, mesaj yollayanların Darmanin'in söz konusu isteklerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.Youn'un bu eylemi, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.Bazı sosyal medya kullanıcıları, Youn'u "kişisel hayatın mahremiyetini ihlal etmek" ile suçlarken bazı kullanıcılar ise ünlü komedyenin tercihini, "Fransız siyasi sistemi içindeki sorunları kınamanın etkili bir yolu" olarak değerlendirdi.Bu adımlar üzerine henüz bir tepki vermeyen Darmanin'in Youn'a karşı herhangi hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.Diğer yandan bazı hukukçular, komedyenin özel hayatın gizliliğini ihlalle ilgili kovuşturmalar dahil olmak üzere ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini savunurken bir kısmı da bu hareketin kamuoyundaki tartışmaları harekete geçirmenin güçlü bir yolu olabileceği görüşünü paylaştı
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komedyen, fransız, gerald darmanin, avrupa
komedyen, fransız, gerald darmanin, avrupa

Fransız komedyen sahnede İçişleri Bakanı Darmanin'in telefon numarasını paylaştı: 'Küçük bir katkı'

15:54 20.08.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEXMichael Youn
Michael Youn - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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Fransa'da ünlü aktör ve komedyen Michael Youn, sahne aldığı gösteride İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'e ait olduğu belirtilen telefon numarasını paylaştı.
Fransa basınındaki haberlere göre, Mans kentinde düzenlenen 'Big Car Show' etkinliği kapsamında sahne alan komedyen Youn, İçişleri Bakanı Darmanin'e ait olduğunu söylediği telefon numarasını sahnedeki ekrana yansıttı.
Youn, bu eylemi için "Fransız siyasetine yaptığım küçük bir katkı olsun" ifadesini kullanarak, izleyicilerinden Darmanin'e mesaj atmalarını istedi.
Darmanin'in, kendisinden yardım isteyen kadına tecavüzle suçlandığı ve cinsel istismar mesajlarının yer aldığı davaya gönderme yapan Youn, mesaj yollayanların Darmanin'in söz konusu isteklerini göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.
Youn'un bu eylemi, sosyal medyada tartışmaları da beraberinde getirdi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Youn'u "kişisel hayatın mahremiyetini ihlal etmek" ile suçlarken bazı kullanıcılar ise ünlü komedyenin tercihini, "Fransız siyasi sistemi içindeki sorunları kınamanın etkili bir yolu" olarak değerlendirdi.
Bu adımlar üzerine henüz bir tepki vermeyen Darmanin'in Youn'a karşı herhangi hukuki bir süreç başlatıp başlatmayacağı merak konusu oldu.
Diğer yandan bazı hukukçular, komedyenin özel hayatın gizliliğini ihlalle ilgili kovuşturmalar dahil olmak üzere ciddi yasal sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğini savunurken bir kısmı da bu hareketin kamuoyundaki tartışmaları harekete geçirmenin güçlü bir yolu olabileceği görüşünü paylaştı
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